Король и Королева Бельгии посетили Alem.ai

Президент

Высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту Касым-Жомарту Токаеву, Королю бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде продемонстрировали экспозицию музея, зону робототехники и возможности ИИ-кинотеатра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики. В числе первых прорабатываемых инициатив лаборатории – NeuroLearn (исследования в области ИИ, нейронауки и адаптивного обучения) и ParkScreen (методы ИИ для раннего скрининга болезни Паркинсона).

В ходе посещения особым символическим событием стала передача телескопа Гентским университетом талантливым казахстанским школьникам и студентам. На телескопе размещены автографы лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда ’т Хоофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка Де Винне.

#Астана #центр #ИИ #Бельгия

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