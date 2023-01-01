Король и королевы шахмат

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Аскар Бейсенбаев

Победителями состоявшегося в Алматы чемпионата мира по блицу и рапиду стали норвежец Магнус Карлсен, китаянка Тань Чжунъи и казахстанка Бибисара Асаубаева.

32-летний норвежец вновь доказал, что недаром считается лучшим шахматистом планеты на сегодняшний день. В Алматы Магнус стал четырехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду) и шестикратным чемпионом мира по блицу.

В турнире по рапиду Карлсен набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения дополнительной партии (тай-брейка). «Серебро» выиграл немец Винсент Кеймер, а «бронза» досталась американцу Фабиано Каруана.

Что касается турнира по блицу, то здесь великолепный скандинав по итогам 21 партии набрал 16 очков. Второе место занял шахматист из США Хикару Накамура, а третье досталось игроку из Армении Айку Мартиросяну.

Золотой дубль в Алматы мог­ла оформить и китаянка Тань Чжунъи, но в блице на ее пути к чемпионству встала наша действую­щая (а теперь уже и двукратная) чемпионка мира Бибисара Асаубаева. При этом совсем немного не хватило в рапиде другой нашей шахматистке – Динаре Садуакасовой, чтобы также стать победительницей первенства планеты.

Динара до конца билась с Тань в турнире по быстрым шахматам и уступила ей лишь на тай-бреке (в дополнительно разыгранных партиях). Для 31-летней китаянки это первый подобный успех в карьере. Но, конечно же, нужно отметить и нашу 26-летнюю спорт­сменку, которая теперь носит высокое звание вице-чемпионки мира.

«Бронзу» в этом виде шахмат завое­вала 15-летняя спортсменка из Индии Савита Шри, а высокое 5-е место заняла другая наша шахматистка – Жансая Абдумалик.

Очень непросто пришлось отстаивать свой титул чемпионки по блиц-шахматам Бибисаре Асаубаевой. По итогам первого дня она шла на 12-м месте, а перед последним туром уже возглавляла турнирную таблицу наряду с китаянкой Тань Чжунъи. В заключительном туре казахстанка выиграла финальную партию, тогда как представительница Китая уступила. «Бронзу» здесь завоевала выступавшая под флагом ФИДЕ Полина Шувалова.

Насколько трудно было Бибисаре, говорит хотя бы тот факт, что во время турнира по рапиду у нее была сильная температура (что, конечно же, сказалось и на игре), но к блицу ей стало уже получше, и она в свои 18 лет смогла вновь стать сильнейшей на планете (чемпионкой мира она была и в прошлом году).

Кстати, в связи с семейными обстоя­тельствами в первенстве по блицу не смогла сыграть Динара Садуакасова, а ведь вполне возможно, что и она принесла бы нам медаль.

Прошедший чемпионат для казахстанцев можно считать очень успешным. У нас есть не только медали высокого достоинства, но и ряд других неплохих достижений. Например, можно отметить победу Дениса Махнева над мэтром шахмат Борисом Гельфандом (Израиль), Алдияра Ансата – над Александром Грищуком (ФИДЕ) и Рината Джумабаева – над Видитом Гуджрати (Индия).

Кроме того, в отдельных партиях наши Гулисхан Нахбаева и Лия Курмангалиева сумели одолеть Хампи Конеру (Индия), а Назерке Нургали и Алуа Нурманова победили бронзового призера чемпио­ната мира по рапиду Шри Савиту (Индия).

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