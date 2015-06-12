Король Испании лишил сестру и ее мужа титула герцогов

Король Испании Филипп VI лишил свою младшую сестру титула герцогини Пальма-де-Мальорки. Соответственно, титула лишен и ее супруг Иньяки Урдангарин, которому с женой грозит суд за финансовые махинации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Кристину и ее мужа Иньяки Урдангарина обвиняют в совершении двух налоговых преступлений. Судья считает ее соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере €337 138.
По данным прокуратуры, общественная организация "Институт Ноос", в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт завышал стоимость договоров с местными властями на осуществление различных спортивных проектов, а затем переводил полученные средства на счета коммерческих фирм, включая "Айзоон", владельцами которой были инфанта и ее супруг.
Считается, что таким образом было присвоено свыше €6 млн. Прокуратура Балеарских островов, где расследуется это дело, предлагает приговорить Урдангарина к тюремному заключению на срок 19 лет и 6 месяцев. Общественное обвинение в лице объединения "Чистые руки" полагает, что инфанта была соучастником финансовых махинаций мужа, поэтому она должна быть осуждена на 8 лет тюрьмы.
Кристину и ее мужа Иньяки Урдангарина обвиняют в совершении двух налоговых преступлений. Судья считает ее соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере €337 138.
По данным прокуратуры, общественная организация "Институт Ноос", в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт завышал стоимость договоров с местными властями на осуществление различных спортивных проектов, а затем переводил полученные средства на счета коммерческих фирм, включая "Айзоон", владельцами которой были инфанта и ее супруг.
Считается, что таким образом было присвоено свыше €6 млн. Прокуратура Балеарских островов, где расследуется это дело, предлагает приговорить Урдангарина к тюремному заключению на срок 19 лет и 6 месяцев. Общественное обвинение в лице объединения "Чистые руки" полагает, что инфанта была соучастником финансовых махинаций мужа, поэтому она должна быть осуждена на 8 лет тюрьмы.