Король Саудовской Аравии сменил наследника

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. На престол взойдет Мухаммед ибн Салман, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Ранее страну должен был возглавить Мухаммед ибн Найеф, уточнил телеканал Al Arabiya.
Наследник престола назначается королем после избрания его Советом преданности. Ранее за смену кронпринца проголосовал 31 из 34 членов совета.
Тем же королевским указом король сместил Мухаммеда ибн Найефа с поста министра внутренних дел, передав должность принцу Абдул-Азизу ибн Сауду ибн Найефу, а Ахмед ибн Мухаммед аль-Салем стал его заместителем.
Мухаммед ибн Найеф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Салман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед ибн Салман получил титул заместителя наследного принца.