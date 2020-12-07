Король в онлайн-режиме

Соревнования прошли в онлайн-режиме и были организованы столичным Управлением физической культуры и спорта, а также КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата главного города страны. В турнирах приняли участие около 150 юных спортсменов. В шашках выступили юные спорт­смены по двум возрастным категориям, а в шахматах – по четырем. К участию допускался каждый желающий с предварительной регистрацией на сайте организаторов с подтверждающими документами. Церемония награждения победителей также в режиме онлайн состоялась в Музее Первого Президента РК.

В турнире по шашкам в возрастной категории 2010 года рождения и младше победителями стали Бейбарыс Ертай­улы и Акжан Онербай. В другой возрастной группе (мальчики и девочки 2007–2009 годов рождения) первенствовали Тамерлан Нуралим и Амина Сайлау.

Более представительными выдались соревнования по шахматам. Здесь победителями были объявлены Алихан Амангельды и Айлин Алеманова (до 10 лет), Ергали Сулеймен и Малика Джаппарбекова (10–13 лет), Сатбек Ахмединов и Томирис Сулеймен (14–17 лет), а в возрастной группе 18 лет и старше победителем стал Павел Юрков.

Победители и призеры соревнований получили из рук руководителя КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Нур-Султана» Жаната Мусина благодарственные письма и ценные подарки.