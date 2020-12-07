Король в онлайн-режиме
Максут Иржанов
Соревнования прошли в онлайн-режиме и были организованы столичным Управлением физической культуры и спорта, а также КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата главного города страны. В турнирах приняли участие около 150 юных спортсменов. В шашках выступили юные спортсмены по двум возрастным категориям, а в шахматах – по четырем. К участию допускался каждый желающий с предварительной регистрацией на сайте организаторов с подтверждающими документами. Церемония награждения победителей также в режиме онлайн состоялась в Музее Первого Президента РК.