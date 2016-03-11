​Королева на постаменте славы

Память о народной поэтессе увековечена в бронзе – изваяние возвышается на четырехмет­ровом постаменте в самом центре нефтяной столицы. На торжественное открытие при­шли представители общественности, творческой интеллигенции, почитатели таланта Фаризы.

Она родилась в Гурьевской области в 1939 году. В разные годы работала журналис­том в газетах, редактировала журнал «Пионер». Перу Королевы поэзии, как ее называли в народе, принадлежат поэтические сборники «Соловей», «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение». Народный писатель Казахстана является также автором сборника художественных очерков «Высота» и документальной повести «Камшат».

Фариза Онгарсынова ушла из жизни в январе 2014 года. Открытый в преддверии Международного женского дня памятник стал большим подарком для жителей региона. Во время торжественной церемонии молодые поэты декламировали стихи любимой поэтессы.