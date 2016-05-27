В обычные годы это вполне «рабочие», с тренировочным оттенком старты, а в сезон Олимпиады прямо-таки топовый турнир с максимальным количеством звезд на беговых дорожках и в секторах для прыжков и метаний. Объяснение этому простое: в Казахстане, да и во всем нашем регионе, открылся заключительный этап отбора легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Надо сказать, что свою лучшую спортивную форму подданные «королевы спорта» обыч­но набирают к середине и концу лета, но только не в високосные годы. С прежним довольно вялым графиком выхода на максимальные показатели можно вообще никуда не попасть, не успеть показать всего, чему научили тренеры. И приятно, что наши ведущие легкоатлеты зимой и весной поработали в своих регионах на совесть и к кубковым состязаниям взяли высокий разгон.

Вступая в прошлом году в отборочную кампанию, тренеры и специалисты казахстанской легкой атлетики рассчитывали на завоевание 15 олимпийских лицензий. Перед кубковыми испытаниями у земляков уже было 13 квот, а за полтора соревновательных дня еще три наших спортсменки, как полагается, оформили свои заявки на участие в Играх.

В первый день Екатерина Эктова из Петропавловска в тройном прыжке показала 14 м 16 см. Может, это не такой уж и высокий результат, но тем не менее на 1 см выше олимпийского норматива. На следующий день Анастасия Пилипенко из Алматы в предварительном забеге на 100 м с барьерами зафиксировала 12,87 сек. (олимпийский норматив – 13 сек. ровно). И наконец, Маргарита Мукашева из Северного Казахстана пробежала 800 м за 2 мин. 00,85 сек., что тоже значительно выше требований.

Таким образом, у легкоатлетов Казахстана сейчас 16 олимпийских лицензий и впереди еще несколько стартов, на которых можно «добрать» недостающие квоты. Это, в частности, июньские соревнования в Ташкенте на призы Совмина Узбекистана, в Бишкеке – на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой, в Алматы – Мемориал Гусмана Косанова. А в начале июля – чемпионат Казахстана. Все эти состязания пройдут в уплотненном графике – Рио поджимает...

Возвращаясь же к кубковым состязаниям в Алматы, надо назвать еще один высокий результат, показанный на беговой дорожке. Главный тренер сборной Казахстана Вячеслав Сокирко назвал его даже великолепным, а уж он-то знает в этом толк. Итак, совершенно неожиданно после правильно поставленного диагноза и длительного лечения травмы с блеском вернулась на любимую стометровку Ольга Сафронова из Павлодара, пробежавшая эту дистанцию за 11,09. Это новый рекорд Казахстана, прежний также принадлежал ей (11,12).