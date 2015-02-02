«Королева» приглашает…

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
Картина начинается сразу с «землетрясения»: жених бросает невесту перед свадьбой. В отчаянии девушка решает отправиться в запланированное свадебное путешествие – в сумасшедший Париж, а затем в еще более «безбашенный» Амстердам – одна. И правильно сделала! Эта поездка, подарив героине новые ощущения и друзей, помогла ей взглянуть на себя новыми глазами. Она вновь уверена в себе, и вот уже экс-жених вымаливает прощение у ног королевы…
Сейчас медиакомпания AiN ENTERTAINMENT усиленно ищет для работы над дубляжом на русский язык мужские и женские голоса, привлекая к кастингу известных казахстанских актеров, спортсменов, певцов и просто рядовых алматинцев.
– Подобрать актера для дубляжа – занятие не из легких, – говорит PR-директор компании Бекжан Каражан. – Кроме подходящего по тембру голоса большую роль играет умение актера входить в образ, так как он должен как можно полнее передать характер своего персонажа.

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