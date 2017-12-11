​Королева спорта выбирает лучших

На конференции, в которой приняли участие президент Федерации легкой атлетики РК Адильбек Джаксыбеков и министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, были рассмотрены вопросы внутренней деятельности федерации, а также заслушаны отчетные доклады главного тренера национальной сборной Григория Егорова и первого вице-президента Федерации легкой атлетики Эльдара Табанова по итогам проделанной работы за 2017 год.

Второй частью мероприятия стал специальный прием и наг­раждение лучших спортсменов года. В первую очередь здесь чествовали триумфаторов Азиатских игр в закрытых помещениях, прошедших в Ашхабаде. Как известно, наши спортсмены завоевали в столице Туркменистана 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, причем наша прославленная легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала две медали высшего достоинства, победив в тройном прыжке и прыжках в длину. Золотыми медалистами также стали Элина Михина (бег на 400 м), Виктория Зябкина (спринт на 60 м), Иван Иванов (толкание ядра) и Сергей Григорьев (прыжки с шестом). Вместе с ними на пьедестал почета взошли серебряный призер в тройном прыжке Мария Овчинникова и обладатели бронзовых медалей Михаил Литвинов (бег на 400 м), Анастасия Виноградова (100 м с/б) и Ольга Сафронова (спринт на 60 м).

Награждая спортсменов, президент Федерации легкой атлетики Адильбек Джаксыбеков особо подчеркнул роль Ольги Рыпаковой в истории казах­станской и мировой легкой атлетики.

– Она одна из тех спорт­сменов нашей страны, которые показывают стабильно лучшие результаты в мире многие годы. И я хотел бы сегодня лично выразить благодарность Ольге и пожелать ей больших успехов, здоровья и счастья, – сказал он.

В честь 25-летия НОК РК памятными медалями были награж­дены легкоатлеты-олимпийцы Ольга Шишигина, Дмитрий Карпов и Ольга Рыпакова.

Также Федерация легкой атлетики по итогам 2017 года определила лучших в нескольких номинациях. В номинации «Лучший спортсмен 2017 года» победительницей, бесспорно, стала бронзовый призер чемпионата мира, победительница Бриллиантовой лиги Ольга Рыпакова. Лучшей региональной федерацией признана федерация Карагандинской области (президент Асылбек Дуйсебаев). А в номинации «Лучший проект 2017 года» победил профессио­нальный легкоатлетический клуб Altay Athletics из Восточно-Казахстанской области. Награда по праву была вручена акиму ВКО Даниалу Ахметову, который уделяет большое внимание развитию спорта и физической культуры в регионе.