Королева Таиланда подняла в воздух истребитель Gripen

Демонстрационный полет состоялся на базе ВВС Таиланда в провинции Сураттхани, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн подняла в воздух истребитель JAS 39C Gripen. О первом полете венценосной особы на боевой машине сообщает англоязычное издание The Nation Thailand.

Демонстрационный полет состоялся на базе ВВС Таиланда в провинции Сураттхани. К нему королева серьезно готовилась. Прежде чем самостоятельно поднять машину в воздух она прошла занятия на тренажере, а затем летала с инструктором.

Королева Сутхида имеет большой опыт пилотирования. Общий ее налет на самолетах разного типа приближается к 1200 часам. Она управляла как легкомоторными самолетами Cessna, так и тяжелыми лайнерами Boeing 737.

Страсть к полетам испытывает и ее супруг - король Маха Вачиралонгкорн. Они неоднократно управляли воздушными машинами вместе. А в 2025 году королевская чета совершила полет в Бутан, где посадила самолет в аэропорту Паро. Последний известен сложными условиями для взлета и посадки.

Подняв Gripen в воздух, королева стала первой в Таиланде женщиной-пилотом этой машины. Ее супруг, наблюдавший за полетом на земле, встретил ее с букетом цветов и специальной золотой нашивкой. Такой знак, как сообщают местные СМИ, получают пилоты, освоившие истребители семейства Gripen.