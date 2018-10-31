Королева Великобритании планирует отречься от престола

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Королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну - принцу Уэльскому Чарльзу. Наследник может взойти на трон через три года. Об этом написала сегодня газета Daily Mirror со ссылкой на книгу "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams" (Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты") королевского корреспондента Роберта Джобсона, сообщает Tass.ru.
"Королева Великобритании Елизавета II хочет отойти от дел в возрасте 95 лет. При этом, Ее Величество "намерена сделать наследника принцем-регентом". Это означает, что "Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти", - говорится в материале.
Согласно законодательным документам, регент должен быть старше 21 года, иметь британское подданство и проживать на территории Соединенного Королевства. Так, согласно этим правилам, единственным регентом был Георг IV (1762 - 1830), который правил с 1810 по 1820 годы после того, как серьезно заболел его отец Георг III (1738 - 1820).
Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 21 апреля нынешнего года она отпраздновала свой 92-й день рождения.
Принц Уэльский дольше всех в истории британской монархии дожидается очереди на трон. Он стал наследником в возрасте 3 лет с начала правления Елизаветы II. Предстоящее 70-летие принца Чарльза (14 ноября) британский Королевский монетный двор (КМД, Royal Mint, RM) отмечает выпуском, в частности, новой 5-фунтовой монеты из платины стоимостью 4 тыс. фунтов стерлингов (5,2 тыс. долларов). На одной стороне раритета выгравированное изображение в профиль принца Чарльза работы известного мастера Роберта Элдертона, на другой - профиль его матери королевы Елизаветы II.