Королева Великобритании поздравила казахстанцев с 25–летием Независимости

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Президента РК Нурсултана Назарбаева и казахстанцев с 25–летием Независимости. Текст поздравления опубликовало на своей странице в Facebook
посольство Великобритании в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"Для меня является большим удовольствием, Ваше Превосходительство, направить мои теплые поздравления по случаю празднования Дня Независимости в год, когда Казахстан отмечает 25-летие Независимости. Примите мои наилучшие пожелания Вам и народу Казахстана в грядущем году", – говорится в сообщении.