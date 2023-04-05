Королевская битва

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Кошкарбек Тусипов

Считанные дни остались до старта в Астане поединка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем за титул чемпиона мира.

фото kazsports.kz

Розыгрыш титула чемпиона мира ФИДЕ пройдет в столице Казахстана с 7 апреля по 1 мая. В нашей стране будет коронован новый чемпион, поскольку Ян и Дин будут сражаться за трон, оставшийся вакантным после отказа действующего обладателя титула норвежца Магнуса Карлсена от защиты. Напомним, что Магнус является чемпионом мира с 2013 года, когда обыграл Вишванатана Ананда из Индии и с тех пор четыре раза защитил титул. Призовой фонд астанинского турнира составит 2 млн долларов, из которых 60% достанется победителю и 40% – занявшему второе место.

31 октября 2022 года Карлсен официально подтвердил, что не будет защищать свой титул чемпиона мира по классическим видам спорта против своего соперника – третьего номера в мире Яна Непомнящего. В связи с этим китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, получил неожиданную возможность сыграть за наивысшее признание в шахматном мире. Стоит отметить, что и без действующего чемпио­на схватка двух претендентов обещает стать одной из самых захватывающих за последнее время в первенствах планеты, поскольку ни один из них не является явным фаворитом.

Астана поистине станет свидетелем исторического события. По этому случаю Международная федерация шахмат собрала еще и внушительную команду комментаторов во главе с восьмикратной чемпионкой США среди женщин Ириной Круш. В первых четырех играх к ней присоединится пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд. Начиная с пятой игры сокомментатором Ирины будет россиянин Даниил Дубов, один из самых креативных гроссмейстеров современности.

Матч состоится в элегантном столичном отеле. Титульный матч снова будет сыгран как лучшая из 14 партий с конт­ролем времени 120 минут на первые 40 ходов, затем – 60 минут на следующие 20 ходов, а затем 15 минут – на оставшуюся часть игры с шагом 30 секунд на ход начиная с 61-го хода. В случае ничьей чемпион будет определен по правилам плей-офф по быстрым шахматам.

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