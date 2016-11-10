​Королевство открывает двери

Актуальные вопросы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия обсуждены на брифинге Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в КСА Бакыта Батыршаева.

Для Казахстана отношения с Сау­довской Аравией имеют высокую важность, так как КСА является лидером исламского и арабского мира и одним из учредителей Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств Персидского залива, Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Королевство играет ведущую роль в Организации Объединенных Наций.

– В свою очередь Королевство рассматривает Казахстан в качестве важного партнера на международной арене, ключевого участника политических и экономических процессов на Евразийском пространстве и Центральной Азии, – констатировал дипломат. – Между двумя странами существует крепкая дружба и взаимоуважение. Такая атмосфера сложилась благодаря личному авторитету Главы государства, его неустанным усилиям и доверительным отношениям с руководством Королевства. Наш Лидер награжден высшим орденом Саудовской Аравии – орденом Великого Бадра.

Основы и перспективы казахстанско-саудовских отношений были определены по итогам двух визитов Президента РК Нурсултана Назарбаева в КСА в 1994 и 2004 годах. Новый импульс развитию взаимодействия между странами придал состоявшийся 24–25 октября текущего года третий визит Главы нашего государства в Саудовскую Аравию.

– Нынешний визит проходил в преддверии 25-летия Независимости Казахстана и 22-й годовщины установления дипломатических отношений, – отметил посол. – Повестка дня переговоров на высшем уровне была очень обширной и охватила широкий спектр проблем международной и региональной обстановки, вопросы двусторонней координации на международной арене, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Посол напомнил, что в ходе визита были подписаны два межгосударственных соглашения – «О передаче осужденных лиц», а также «О задержании лиц». Кроме того, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поскольку объем торговли между двумя странами за 2015 год составил всего 16,3 млн долларов США (экспорт – 5,4 млн и импорт – 10,9 млн долларов).

– Это крайне низкие показатели, и они не отвечают потенциалу сторон, – отметил посол. – Договоренности, достигнутые в рамках визита Главы государства, позволяют уверенно говорить о том, что ситуация в торгово-экономической сфере будет улучшаться в ближайшее время.

Так, в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию между правительствами РК и КСА было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, были заключены контракты на сумму более 61 миллиарда тенге, достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.

– Прорабатывается вопрос о строительстве крупного коммерческого объекта в Астане, подобного комплексу «Абу-Даби Плаза», который будет символом Саудовской Аравии, – добавил Бахыт Батыршаев. – Эта инициатива поддержана Главой нашего государства в ходе визита в КСА. Саудовская Аравия предлагает свой вклад в развитие Астаны. Пока известно, что будет построен крупный объект. Профиль будущего здания и его расположение – вопрос переговоров, к которым мы уже приступили. Думаю, в течение полугода выйдем на конкретную договоренность.

В заключение посол обратился к казахстанским предпринимателям с призывом активнее осваивать рынки арабских государств Персидского залива, в том числе – Саудовской Аравии. Он отметил, что в КСА будут востребованы овощи, фрукты, сухофрукты, металлы, технологические разработки в области геологоразведки, промышленности, а также новые инженерные решения.