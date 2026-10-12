Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду встретили в Акорде

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды, прибывших в Астану с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента
В честь высоких гостей перед Акордой звено вертолетов Сил воздушной обороны РК выполнило демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Бельгии.
В ходе торжественного мероприятия Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.