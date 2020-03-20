Коронавирус: более 500 контактных лиц находятся на карантине в Нур-Султане

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Больше 500 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, находятся в карантине в Нур-Султане. Об этом на брифинге в столице сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисискова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По последним семи случаям отработаны контактные лица. 30 человек из лиц близкого контакта найдены и госпитализированы. Лица потенциального контакта помещены на домашний карантин. Всего по 25 случаям КВИ госпитализировано 244 человека, на домашнем карантине 327 человек", - сказала Кисикова.
Она отметила, что организован штаб по КВИ на базе Городской поликлиники № 9, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организаций города для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по КВИ и находящихся на домашнем карантине.
"С 20 февраля на домашнем карантине находились 14 408 человек. В настоящее время находятся на домашнем карантине 213 человек", - добавила руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.