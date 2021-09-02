Коронавирус может лишить людей древней традиции

В мире
Фото: pixabay.com
Пандемия коронавируса способна лишить человечество одной из самых древних традиций — рукопожатия, считают специалисты британского кадрового агентства Randstad, которые провели опрос, пишет Daily Mail. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.    

Как отметили в организации, традиция пожимать руки людям была частью собеседований при устройстве на работу на протяжении десятилетий. Компания опросила 735 взрослых, ищущих вакансии, и поинтересовалась, пожимают ли они руку интервьюерам. Две трети соискателей не хотят физически контактировать с другими на фоне распространения коронавируса. Только треть ищущих работу считают рукопожатие уместным.

Правительство Великобритании разработало меры против COVID-19, в число которых входит запрет на рукопожатия, в 2020 году. Как считает представитель компании по подбору персонала Дженна Александер (Jenna Alexander), идея обязательного приветствия при помощи рукопожатия, так же как и поездка на дальние расстояния на собеседования, теперь считается ненужной формальностью. «Традиционное приветствие и прощание на собеседовании считают старым ритуалом, от которого большинство надеется избавиться. Потребовалась мировая пандемия и совет правительства, чтобы изменить восприятие людей. Цель собеседования — убедиться, что человек подходит для работы, а не оценка того, насколько хорошо он пожимает руку», — добавила она.

Рукопожатие является одной из самых древних традиций человечества. К примеру, оно изображено на барельефе, отобразившем события, происходившие в 855 году до нашей эры. Участниками этого исторического рукопожатия стали король ассирийцев Салмананасар III и вавилонский царь Мардук-закир-шуми I.

В 2020 году профессор социальной психологии Университета Флориды доктор Джеймс Шепперд предложил альтернативу рукопожатию после завершения пандемии коронавируса. По его словам, ею могут стать поклоны.



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