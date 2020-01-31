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Коронавирус не подтвержден
Айдана Демесинова

– Хотел бы прокомментировать слухи о якобы обнаруженных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в городах Семее и Алматы. Данная информация не подтверждается. Мы мониторим всех пациентов, как на дому, так и в медицинских учреждениях. На сегодня диагноз «коронавирус» ни у одного наблюдаемого нами человека не подтвержден. Мы расцениваем это как фейк, – отметил Елжан Биртанов.

Он попросил журналистов, блогеров, граждан не рассылать непроверенную информацию и не брать интервью у случайных людей. И призвал использовать официальные источники информации.

Отметим, что в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Тогда несколько десятков человек погибли. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

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