Коронавирус: ответы на часто задаваемые вопросы

Городской центр iKOMEK в режиме 24/7 консультирует жителей и гостей города Нур-Султан о симптомах коронавирусной инфекции (COVID-19), а также об алгоритмах действий в случае их обнаружения по короткому номеру 1-0-9, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
В связи с введением чрезвычайного положения и карантина городской центр iKOMEK перешел на усиленный режим работы, линия операторов единого контакт-центра iKOMEK109 расширена до 53 операторов, очередь расширена до 120 одновременно входящих звонков.
Дополнительно по всем вопросам жители города Нур-Султан могут обращаться в iKOMEK109 с помощью следующих сервисов:
– официальный сайт акимата astana.gov.kz;
– мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);
– чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);
– мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);
– портал aitu.city.
В связи с введением чрезвычайного положения и карантина городской центр iKOMEK перешел на усиленный режим работы, линия операторов единого контакт-центра iKOMEK109 расширена до 53 операторов, очередь расширена до 120 одновременно входящих звонков.
Дополнительно по всем вопросам жители города Нур-Султан могут обращаться в iKOMEK109 с помощью следующих сервисов:
– официальный сайт акимата astana.gov.kz;
– мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);
– чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);
– мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);
– портал aitu.city.