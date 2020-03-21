Коронавирус: ответы на часто задаваемые вопросы

Коронавирус
Коллаж: Kazpravda.kz
Городской центр iKOMEK в режиме 24/7 консультирует жителей и гостей города Нур-Султан о симптомах коронавирусной инфекции (COVID-19), а также об алгоритмах действий в случае их обнаружения по короткому номеру 1-0-9, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.  

В связи с введением чрезвычайного положения и карантина городской центр iKOMEK перешел на усиленный режим работы, линия операторов единого контакт-центра iKOMEK109 расширена до 53 операторов, очередь расширена до 120 одновременно входящих звонков.

Дополнительно по всем вопросам жители города Нур-Султан могут обращаться в iKOMEK109 с помощью следующих сервисов:

– официальный сайт акимата astana.gov.kz;

– мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

– чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

– мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);

– портал aitu.city.









