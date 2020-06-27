Коронавирус победили еще 149 казахстанцев

По информации официального сайта coronavirus2020.kz, в Нур-Султане выздоровели от коронавирусной инфекции 14 пациентов, в Шымкенте – 17, в Восточно-Казахстанской области – 4, Актюбинской – 4, Атырауской – 13, Западно-Казахстанской – 16, Мангистауской – 13, Костанайской – 8, Жамбылской – 18, Карагандинской – 39, и в Кызылординской области выздоровели 3 человека.
Итого выздоровевших в Казахстане – 12738: Нур-Султан – 2721, Алматы – 2182, Шымкент – 686, Акмолинская область – 200, Актюбинская область – 450, Алматинская область – 574, Атырауская область – 1295, Восточно-Казахстанская область – 189, Жамбылская область – 463, Западно-Казахстанская область – 873, Карагандинская область – 1154, Костанайская область – 223, Кызылординская область – 613, Мангистауская область – 381, Павлодарская область – 340, Северо-Казахстанская область – 59, Туркестанская область – 335.