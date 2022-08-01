Коронавирус: представлена обновленная статистика по ситуации в стационарах

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 1 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (–26 466+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.