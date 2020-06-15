Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения - ученые

Общество
1406
Photo Credit: iStock Images
У заболевших коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания. С таким предостережением выступила международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry. Результаты их работы опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала New England Journal of Medicine, передает TASS.ru.
Клинические наблюдения группы выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. Статистика свидетельствует, отмечают исследователи, что от 20 до 30% умерших из-за коронавируса, страдали сахарным диабетом.

С другой - вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.

Как подчеркивают авторы проекта, до сих пор не ясно, каким образом вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19, осложняет течение диабета. Предыдущие исследования выявили пути воздействия протеина ACE-2, обеспечивающего проникновение SARS-Cov-2 в клетки человека, и показали, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, - поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки.

Эндокринологи предполагают, что, проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.

"Диабет любого типа - очень серьезное хроническое эндокринное заболевание, - напоминает ведущий эксперт проекта CoviDiab Registry, профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино. - О серьезных осложнениях нам сейчас хорошо известно. Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания - прим. автора) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного".

Согласен с коллегой профессор-эндокринолог Мельбурнского университета, почетный президент Международной диабетической федерации Поль Циммет, который подтверждает, что "пока не известны механизмы возникновения диабета при инфицировании человека новым коронавирусом, а также то, что происходит с эндокринной системой после заражения COVID-19". "Так или иначе, - задается вопросом медик, - является ли вирус провокатором развития диабета?".

Характеризуя проект CoviDiab Registry, эндокринолог Лондонского королевского колледжа Стефани Амьель подчеркивает, что он "призван сконцентрировать все рутинные знания, которые помогут контролировать процесс выработки инсулина в организме человека, выявить причину появления резистентности инсулину, а также исследовать механизм выработки антител в ответ на инвазию коронавируса".

"Также нам важно выяснить, как диабет взаимодействует с коронавирусом, - добавляет она. - Возможно, изучая COVID-19, ученые смогут открыть новые механизмы возникновения диабета".

Популярное

Все
Не остаться бы сырьевым придатком
Без атомной генерации энергопереход не состоится
А во дворе рос дуб зеленый…
Формула прогресса в объективе мирного атома
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
Будь человеком!
Вода для каждого села
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Приучат ли тарифы к экономии?
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Оплот казахской педагогики
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

МВД поможет гражданам, не имеющим удостоверения личности
Суицидальный Telegram-канал заблокировали в Алматы
Полсотни человек с двойным гражданством выявили полицейские…
Бизнес на селе: есть господдержка – нужно желание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]