Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения - ученые



Эндокринологи предполагают, что, проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.



"Диабет любого типа - очень серьезное хроническое эндокринное заболевание, - напоминает ведущий эксперт проекта CoviDiab Registry, профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино. - О серьезных осложнениях нам сейчас хорошо известно. Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания - прим. автора) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного".



Согласен с коллегой профессор-эндокринолог Мельбурнского университета, почетный президент Международной диабетической федерации Поль Циммет, который подтверждает, что "пока не известны механизмы возникновения диабета при инфицировании человека новым коронавирусом, а также то, что происходит с эндокринной системой после заражения COVID-19". "Так или иначе, - задается вопросом медик, - является ли вирус провокатором развития диабета?".



Характеризуя проект CoviDiab Registry, эндокринолог Лондонского королевского колледжа Стефани Амьель подчеркивает, что он "призван сконцентрировать все рутинные знания, которые помогут контролировать процесс выработки инсулина в организме человека, выявить причину появления резистентности инсулину, а также исследовать механизм выработки антител в ответ на инвазию коронавируса".



"Также нам важно выяснить, как диабет взаимодействует с коронавирусом, - добавляет она. - Возможно, изучая COVID-19, ученые смогут открыть новые механизмы возникновения диабета".





С другой - вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.Как подчеркивают авторы проекта, до сих пор не ясно, каким образом вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19, осложняет течение диабета. Предыдущие исследования выявили пути воздействия протеина ACE-2, обеспечивающего проникновение SARS-Cov-2 в клетки человека, и показали, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, - поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки.