Общество
Коронавирус, спорт и сельское хозяйство

Пока не будут прекращены тои и торжества – вирус нам не одолеть!

Не согласиться с таким безапелля­ционным заголовком сложно.

Ведь ежедневная информация о ситуации из больниц страны напоминает сводки с фронта. Количество зараженных растет с каждым днем, так, за сутки вирус уже поразил больше 7 тысяч казахстанцев. Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой озвучил опасения, что пик заражений, возможно, придется на август, и количество заболевших может вырасти от 9 до 11 тысяч.

Для сравнения, в прошлом году в это время в сутки количество заразившихся составляло около одной тысячи. В этом году их больше в 8 раз!
Но, к сожалению, до сих пор остаются граждане, не осознающие до конца опасности заболевания, которые не внимают словам врачей, предостережениям и легкомысленно посещают тои и различные торжества, места скопления людей.

Не останавливает растущий вверх график показателей смерт­ности и заболевших соотечественников и горе-бизнесменов, работающих в подпольном режиме. Это они предоставляют здания своих ресторанов и кафе для искателей веселой жизни даже в разгар пандемии. И не становятся преградой для жаж­дущих веселья любой ценой ни проверки мониторинговых групп, с которыми они еще спорят, ни статистика, которой они не верят, ни люди, которые умирают даже из числа знакомых и родных.

Так, например, семья, живущая в столице, устроила торжество и позвала большое количество гостей. Как выяснилось позже, хозяйка дома уже была больна, и, соответственно, заразились десятки людей, участ­вовавших в сборище. Несколько из них умерли.


Продолжают противостоять здравому смыслу и те, кто воп­реки предупреж­дениям врачей извлекает тело родного, погибшего от вируса, из специального костюма и проводит обряд омовения. Как правило, это приводит к новым заболевшим и новым смертям. Так случилось в селе недалеко от столицы, когда близкие решили проводить усопшую по всем правилам и сняли специальное «обмундирование», которое предназначено для защиты окружающих от опас­ного вируса. В итоге болезнь поразила нес­кольких людей, двое из которых не вернулись из больницы. Конечно, желание родственников достойно провести все обряды и похоронить как полагается, обернув в саван, понятно.

Но нельзя забывать о том, что сейчас на планете бушует вирус, а значит, жить нужно, приспосаб­ливаясь к новым реалиям.

Очень уместно в материале автор привел и пример из «Слов назидания» Абая: «Все знают, что люди смертны, что смерть приходит не только за старыми, и взяв кого-то, она никогда не возвращает его. Казах верит в это поневоле, а не потому, что доходит до этой истины путем глубокого размышления».
Стоит отметить, что по информации министра здравоохранения РК Алексея Цоя, 99 процентов заболевших – невакцинированные граждане.
Но пока даже такие красноречивые факты не действуют на антиваксеров, убежденных в ненужности вакцины.


Боль из Японии
К Токио сегодня прикованы миллионы глаз и сердец. Со всех уголков планеты люди следят за своими спортсменами. Не стал исключением и Казахстан.

Учитывая, что Олимпиада проходит в условиях пандемии, она отличается от всех прежних. Но все же телезрители ждали более зрелищного открытия, тем более что Япония – страна высоких технологий.

В этот раз трибуны были пус­тыми, карантинные меры никто не отменял. Возможно, поэтому взрыва эмоций после официального объявления императором страны Нарухито не получилось, пишет издание.


Обогнав Мадрид и Стамбул, Токио был выбран местом проведения Олимпиады несколько лет назад. Исторический момент, радость представителей Японии и другие кадры, показанные с LED-экранов, воссоздали атмосферу долгожданного праздника.
Парад-шествие команд из 206 стран очень порадовал казахстанцев. Наша сборная выходила под 41-м порядковым номером, первой прошла команда Греции. Государственный флаг Казахстана несли спортсмены Камшыбек Кункабаев и Ольга Рыпакова, которая произвела фурор своим нарядом в казахском стиле. Японские зрители сразу же окрестили Ольгу Рыпакову «принцессой Олимпиады», не заставили себя долго ждать и мемы на эту тему.

Радовались за знаменитую соотечественницу и казахстанцы. Однако уже вечером того же дня радость сменилась грустью. Наши спортсмены один за другим начали показывать не самые лучшие результаты. Все, в кого верили и ждали от них результатов, показали не самую лучшую подготовку. В итоге за неделю до закрытия Олимпиады разочарование стало основной эмоцией казахстанцев от спортивных состязаний, которых ждут четыре года.


Слезы радости – слезы отчаяния
Больше 20 лет назад на Олимпиаде в Сиднее молодой спортсмен, боксер, подающий большие надежды, Бекзат Саттараханов победил в поединках, добавив в копилку сборной страны «золото». Все мы помним эмоции юного боксера, его слезы, когда звучал гимн Казахстана. Как и его слова искренней радости: «Для меня большое счастье, что гимн моей страны звучит здесь и развевается флаг Казахстана. Если буду живым, обещаю выиграть еще не одно «золото». Однако жизнь спортсмена трагически оборвалась, сдержать своего обещания он не успел.

Помним мы и слезы радости Александра Винокурова, завершившего свою карьеру красивой победой на Олимпиаде в Лондоне, и эмоции Ольги Рыпаковой и других спортсменов, которые не сдерживают своих слез, когда долгожданное «золото» оказывается в их руках и флаг Казахстана гордо реет под сводами олимпийских рингов.

На этой Олимпиаде в Токио поводов для такой радости пока не было. Главное спортивное состязание, которого ждут четыре года, в этот раз не радует зрителей радостными эмоциями. Казах­станцы с нап­ряжением следят за выступ­лениями наших спорт­сменов, и пока поводов для всеобщей радости не было, а Олимпиада тем временем подходит к концу.

Конечно, для достижения и побед важны физическая подготовка, тренировки. Но важным и необходимым условием для того, чтобы сборная радовала соотечественников, а копилка была полна «золота», являются национальная честь, нацио­нальный дух. Спорт – проверенная веками отрасль, которая формирует нацио­нальный дух, национальное дос­тоинство и патриотизм.

До конца Олимпиады в Токио остались считанные дни, но многие уже понимают, копилка сборной в этот раз пуста, как никогда преж­де. Подводя предварительные грустные итоги, ища виноватых и наказывая, важно не забыть и о том, что победы куются не только в тренировочных залах, они прежде всего куются в головах, в сознании, пишет издание.


В аулах – воз проблем
Одной из трендовых тем лета стал дефицит сена в западных регионах области. Заслуженное уважение и восхищение казахстанцев вызвал поступок Курмета из Шымкента, не только отправившего в помощь соотечественникам тонны сена, но и бросившего клич народу.

Как пытаются не допустить подобной ситуации в Атыраус­кой области, пишет издание. Аким области призвал всех жителей, в том числе руководителей крестьянских хозяйств, объединиться и действовать сообща. Схожий климат и соседство с Мангистауской облас­тью, испытывающей дефицит сена, должны стать уроком, и нужно мобилизовать все силы для недопущения подобного – так можно резюмировать обращение руководства региона.

Кроме того, издание поднимает важные проблемы – нехватка пастбищных земель, кадровый голод в селах Казахстана – и пишет в целом о проблемах, общих для аулов страны. В казахстанских селах нынче сложилась парадоксальная ситуация. Пастбищных земель достаточно, теоретически и практически. То есть земли есть, они могут служить пастбищами для сотен голов домашнего скота. Но отары негде пасти. Потому что земли принадлежат разным людям, в свое время разными путями получившим их во владение, но никак по назначению не использующим.

В решении этого вопроса твердость и принципиальность должен проявить сельский аким и изъять земли у тех, кто сам ничего не делает и другим пользоваться не дает.

Селам не хватает врачей, учителей, механизаторов, работников сельского хозяйства. Кадровый дефицит заявил о себе во весь рост и требует решения.

Нужны специалисты аграрного профиля, иначе аул обречен. Для обеспечения продовольственной безопасности 80–85% всей продукции, особенно таких ключевых продуктов питания, как мясо, молоко, мука, масло, должны производиться в самой стране. И лишь недостающие 15% нужно закупать. В данное время, увы, ситуация противоположная.

Не решает проблему кадров на селе и программа «С дип­ломом – в село!», желающих добровольно ехать в глубинку мало. Говорить с высоких трибун и инициировать новые механизмы для того, чтобы ситуация переломилась и аул – колыбель нации – вышел из состояния депрессии, стал самодостаточной единицей, нужны также неравнодушные депутаты. Большая часть избранников, сев в кресло в Парламенте, забывает о чаяниях народа. Поэтому нужны те, кто услышит глас вопиющих, но не в пустыне, а в степи.

АНА ТІЛІ
Водный вопрос

О проблеме засухи и нехватки пресной воды говорят давно и на самых разных уровнях, вплоть до ООН. По данным которой, в ХХI веке от засухи пострадали как минимум 1,5 млрд людей, а экономические убытки составили 124 млрд долларов.
В числе причин наряду с глобальным потеплением, увеличением количества жителей на планете, климатическими изменениями называется неэффективное использование водных ресурсов.

И если раньше проблемы нехватки воды и угрозы засухи казались далекими и не касающимися нас, а существующими где-нибудь в Африке, то в этом году на себе последствия засухи ощутили и жители Мангистаус­кой области.
Поэтому резонно, что Министерству экологии РК адресуют вопросы, связанные с обозначенной проблемой. Ведомство рапортует, что для решения водо­дефицита в стране ведутся комп­лексные работы и пока засуха Казахстану не грозит. Однако нынешнее лето обнажило острые углы и показало действительное положение дел.

И если о засухе и ее последствиях в Мангистауской области узнала вся страна и также начала помогать преодолеть соотечественникам этот период, то о том, что даже в «водных» регионах, где таких проблем нет, все не так радужно, сообщает издание и приводит в пример населенные пункты недалеко от Туркестана.

Теолог и священнослужитель – разные понятия

О необходимости и важности религиозной грамотности говорилось не раз. Именно отсутствие базовых знаний нередко становится причиной религиозного невежества, и, как следствие, ряды заблудших на пути к вере, попавших в сети деструктивных течений не сокращаются. Вопрос нехватки грамотных религиоведов стоит очень остро, особенно в регионах, не говоря уже о районах.

Для многих понятия священнослужитель и религиовед – идентичны. Хотя на самом деле священнослужитель – это сот­рудник религиозного учреждения, мечети, церкви, отправляющий религиозные ритуалы, а религиовед (теолог) – человек, обладающий фундаментальными знаниями о религиях в целом, изучавший комплекс наук об истории вероучений, религиозном культурном наследии, религиозной научной деятельности, образовании.
То есть это специалист религиозного мировоззрения, это идеолог, это просветитель.

В отличие от священнослужителей, которых готовят только для работы в храмах, теолог может работать как в религиозных учреждениях, так и светских.


Более того, в идеале в каждом управлении и отделе внутренней политики должен работать как минимум один штатный теолог. Потому что именно в ведении этих отделов находятся вопросы идеологии. Однако сейчас это невозможно ввиду отсутствия и катастрофической нехватки специалистов.

Сегодня нередки случаи, когда в населенных пунктах строят­ся храмы на спонсорские средства. В целом за 30 лет Независимости в стране построены сотни храмов разных конфессий. И теперь тех, кто желает спонсировать строительство религиозных учреждений, нужно агитировать направить средства на подготовку профессиональных теологов. Необходимо разъяснять важность и значимость таких специалистов, считает издание.

Священнослужители тоже выполняют большую работу, в том числе просветительскую. Но работа по воздействию на умы должна быть масштабной и проводиться не только в стенах храмов, а вестись подспудно, во всех направлениях, на государственном уровне.

Онлайн-усталость
Второй год страна живет в условиях карантина и ограничений, связанных с пандемией. Образование ушло в онлайн, от которого прежде всего страдает качество. Глава государства поручил подготовить школы к традиционному формату обу­чения в новом учебном году.

И это очень оправданно. От онлайн-обучения устали не только дети, роители, но и учителя, ведь проследить весь процесс в условиях удаленной реальности сложно.

Газета предлагает читателям экспресс-анализ текущей ситуации, включая комментарий Министерства образования и науки РК и экспертное мнение врача, а также меры, предлагае­мые Министерством здравоохранения РК для обеспечения максимальной защиты. В числе которых 100-процентная вакцинация педагогов, рекомендация по вакцинации детей от 12 лет, вызвавшая общественный резонанс.

Как все получится в итоге, покажет время. Однако в пылу эмоций хорошо бы помнить, что тяжелей всего грызть гранит знаний онлайн пришлось первоклассникам, для которых знакомство со школой началось с пристального взгляда в монитор экрана компьютера или смартфона, напоминает издание.

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