Коронавирус стал главным фактором заболеваемости пневмонией в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
В Нур-Султане наблюдается увеличение случаев заболеваемости пневмонией. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Особо хочется отметить, что сейчас наблюдается увеличение случаев заболеваемости пневмонией. Всех находящихся в стационарах города 62% с пневмонией. Заболевание протекает в средне-тяжелой и крайне тяжелой степени. В 70 случаях пневмония – это осложнение коронавируса, и только 30 – бактериального происхождения", – сказала Кисикова.
По ее словам, данный фактор подтверждает тяжесть осложнения коронавируса, которые представляют угрозу жизни человека.
"Требуем быть по-прежнему бдительными. Нельзя и недопустимо говорить о том, что пандемия коронавируса осталась в прошлой и что угрозы преувеличены. Главный фактор заражения – это нарушение масочного режима, дистанции, несоблюдение гигиены при посещении массовых мест", – резюмировала врач.
Отметим, согласно данным портала Ranking.kz, основанным на информации Комитета по статистике МНЭ РК, от гриппа, пневмонии и ОРЗ январе-марте 2020 года умерло 1 008 человек, что на 110 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"От болезней органов дыхания в первом квартале 2020 года скончались 3 659 человек, в аналогичный период 2019 года - 4 379 граждан. От гриппа, ОРЗ и пневмонии - 1 008 человек, в 2019 - 1118. От инфекционных паразитарных болезней - 302 человека против 341 в 2019 году", – говорится в статданных.