Карагандинский регион, как и все остальные, сейчас активно готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. Власти надеются, что она не будет такой лютой, как первая, но увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19, покупают аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кис­лорода, цифровые рентгены и запасаются лекарствами. Самый сложный вопрос – это дефицит врачей. Ситуация с заболеваемостью КВИ, которая была летом, показала, что региону не хватает целого ряда специалистов.

– Во время первой волны COVID-19 мы испытывали дефицит в инфекционистах, пульмонологах и реаниматологах-анестезиологах, – перечисляет руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. – Нам необходимо около 60–70 врачей. Но надо понимать, что в период пандемии дефицит узких специалистов выше, чем в повседневной работе. Он усугубляется возросшей нагрузкой на отдельно взятые специальности инфекционного профиля.

По словам чиновника, во время первой волны карагандинские врачи поняли, что не обязательно всех зараженных КВИ должны лечить исключительно врачи-инфекционисты. Медики увидели, что вирус – это лишь пусковой механизм, обостряющий те хронические заболевания, которые есть у пациента. А значит, в первую очередь надо бороться с осложнениями. Самое главное из них, как показала практика, – это изменение состава крови, которое приводит к повышенному образованию тромбов и, как следствие, тромбоэмболии легочной артерии, инфарктам и инсультам. Как только медики стали применять антикоагулянты, снизилась смертность среди пациентов, зараженных COVID-19.

– Во время первой волны нам не хватало не только инфекционистов, но и реаниматологов, поскольку в госпитали поступало большое количество пациентов в тяжелом состоянии, – говорит главный врач облас­ти. – Тяжесть их заболевания была обусловлена дыхательной недостаточностью. Потому что при КВИ органом-мишенью является легочная ткань. Она пропитывается кровью. Подход к реанимации таких пациентов несколько иной, чем к тем больным, с которыми мы имели дело раньше. По мере поступления информации из научных статей нашим реаниматологам приходилось перестраиваться. Сначала говорилось о том, что надо как можно раньше переводить пациента на искусственную вентиляцию легких, чтобы было меньше осложнений. А потом оказалось, что чем дольше мы тянем с применением аппарата ИВЛ и человек справляется собственными силами, тем больше у него шансов выжить.

А вот врачей-эпидемиологов уже пора вносить в Красную книгу. Они, как выразился Ержан Нурлыбаев, исчезающий вид. Эти специалисты стали востребованными именно сейчас, в период пандемии. Людей они не лечат, зато занимаются организацией противоэпидемической работы в отдельно взятом госпитале или поликлинике. Благодаря им медики применили на практике знания о том, как делить больницы на чистую и грязную зоны, как надевать противочумные костюмы и как правильно проводить дезобработку.

– Эпидемиологов у нас очень мало. Набор студентов в медвузах по этой специальности небольшой, – продолжает глава облздрава. – Видимо, она не востребована у молодежи. К тому же акценты были расставлены так, что шло активное привлечение таких специалистов, как кардиологи, акушеры-гинекологи, терапевты, а эпидемиологам внимание не уделяли.

Однако ситуация с заболеваемостью КВИ внесла изменения в структуру подготовки медкад­ров. В текущем году государственные образовательные гранты на обучение в резидентуре получили 6 будущих пульмонологов и 15 инфекционистов. Плюс к этому, по информации управления здравоохранения, переподготовлено 24 инфекциониста из врачей других специальностей.

– У нас прослеживается тенденция увеличения количес­тва резидентов, – говорит декан школы резидентуры и профессионального развития медицинского университета Караганды Венера Ташкенбаева. – Если этим летом мы выпустили 7 специалистов по специальности «инфекционные болезни», то сейчас на 2-м курсе учатся уже 16 человек. А в новом учебном году к нам поступили уже 37 резидентов. Получается, эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы в выбор профиля обучения.

Подготовка врачей в резидентуре идет по трем направлениям. Во-первых, за счет образовательных грантов Министерства образования и науки РК. Во-вторых, по заказу акиматов облас­тей. Они выделяют деньги на подготовку дефицитных специа­листов из местного бюджета. В-третьих – по заказу медицинских организаций. Они платят за обучение нужного врача, а потом забирают его к себе на работу.

– Сегодня за счет областного бюджета в резидентуре по различным специальностям учатся порядка 180 специалис­тов. Врачей-инфекционистов мы готовим целенаправленно, – отмечает Ержан Нурлыбаев. – В прошлом году мы привлекли на работу в областную инфекционную больницу 6 врачей-инфекционистов. Мы выделили для них служебное жилье. Я считаю, что для молодых специа­листов необходимо готовить социальную базу. Дефицит врачей есть почти во всех областях. Поэтому сейчас идет борьба за врачей. Мы делаем акцент на жилье. В Темиртау будет сдано 86 квартир для молодых врачей, в Балхаше и Жезказгане – 52, в Каражале – 12 и столько же в Караганде.

К сожалению, врачей, в отличие от аппаратов ИВЛ и томо­графов, не купишь. На их подготовку нужно потратить годы. Поэтому карагандинским медикам во время второй волны КВИ, если она нагрянет, в госпиталях будут помогать резиденты 2-го и 3-го курсов обучения. Ведь у них уже есть дипломы врачей и небольшой опыт работы.