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Коронавирус усилил дефицит
Елена Ульянкина
Карагандинский регион, как и все остальные, сейчас активно готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. Власти надеются, что она не будет такой лютой, как первая, но увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19, покупают аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, цифровые рентгены и запасаются лекарствами. Самый сложный вопрос – это дефицит врачей. Ситуация с заболеваемостью КВИ, которая была летом, показала, что региону не хватает целого ряда специалистов.