Коронавирус выявлен еще у 753 казахстанцев

Коронавирус
За сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 753 казахстанцев, передает Kazpravda.kz.
По информации официального сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 59, город Алматы – 110, город Шымкент – 10, Акмолинская область – 56, Актюбинская область – 1, Алматинская область – 60, Атырауская область – 79, Восточно-Казахстанская область – 41, Жамбылская область – 15, Западно-Казахстанская область – 38, Карагандинская область – 38, Костанайская область – 64, Кызылординская область – 8, Мангистауская область – 7, Павлодарская область – 90, Северо-Казахстанская область – 62, Туркестанская область – 15.
Всего в стране выявлен 150951 заболевший.
По информации официального сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 59, город Алматы – 110, город Шымкент – 10, Акмолинская область – 56, Актюбинская область – 1, Алматинская область – 60, Атырауская область – 79, Восточно-Казахстанская область – 41, Жамбылская область – 15, Западно-Казахстанская область – 38, Карагандинская область – 38, Костанайская область – 64, Кызылординская область – 8, Мангистауская область – 7, Павлодарская область – 90, Северо-Казахстанская область – 62, Туркестанская область – 15.
Всего в стране выявлен 150951 заболевший.