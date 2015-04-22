Короткая лента о долгой войне Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сюжет фильма разворачивает­ся вокруг судьбы двух друзей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. По сценарию главный герой Болат Бегайдаров, последовавший примеру своих братьев, вместе с другом Бектемиром Жанкожаевым отправляется на фронт, чтобы защищать Отечество. Оба мужественно сражались, обоим удалось выжить, вернуться домой победителями.

Съемки 25-минутной ленты велись на шымкентском мемориале «Данк», в микрорайоне «Казыгурт» и ауле Бирлик Байдибекского района. В фильме снимались известные шымкентские и алматинские актеры. Первыми оценить работу своего земляка смогут шымкентцы, вниманию которых фильм представят уже в начале мая. Режиссер Серик Таласов уверяет, что вскоре его работу зрители страны смогут увидеть и на телеэкранах.



