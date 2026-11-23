Медленный недолгий бег активизирует передний отдел левой лобной доли коры головного мозга, который непосредственно связан с когнитивными способностями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Даже десять минут крайне медленного бега со скоростью 3-6 км в час активизируют работу мозга и повышают его способность к принятию решений. К таким выводам пришла группа исследователей японского Университета Цукуба, сообщает агентство Kyodo.

По их мнению, близкие к скорости пешехода короткие пробежки особенно подходят для пожилых людей и тех, кто не имеет привычки к интенсивным физическим упражнениям. Свои выводы эксперты Университета Цукуба основывают на наблюдениях, которые они вели с 2021 года с участием группы из 24 добровольцев обоего пола.

Было установлено, что медленный недолгий бег активизирует передний отдел левой лобной доли коры головного мозга, который непосредственно связан с когнитивными способностями. Специалисты Университета Цукуба намерены продолжить свои исследования, связанные с воздействием физических упражнений малой интенсивности.