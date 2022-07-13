Коротко и небанально

Фестивальные короткометражки показали в столице.

Обсуждение современных авторских короткометражных фильмов получилось бурным. Центральной темой дискуссии стало соотношение правды и провокации в кинематографе молодых. Организаторами показа выступили открытая диалоговая площадка о кино WE DISCUSS и сайт о кино Vosmerka.

Для второго показа и диалога были отобраны короткометражные работы режиссеров Миры Акировой и Рима Шафигуллина. Обе картины являются участниками международных кинофестивалей.

– Работы Миры Акировой (Victoria XXI) и Рима Шафигуллина («Пи***ц») отличают смелость авторских высказываний и неординарность форм. Фильмы очень дерзкие ‒ и по духу, и по воплощению. Они провоцируют, они увлекают, они буквально кричат о важном. Обе работы мне посчастливилось увидеть на Международном молодежном фестивале короткометражного кино в Казани еще в 2019 году. Время показало, что авторам удалось в известной степени заглянуть в будущее, которое сегодня мы зовем нашим настоящим. В этом сила настоящего искусства – говоря о правде, оно иногда обнажает истину, ‒ рассказала после лекции кинокритик Александра Поршнева.

По словам организаторов показа, вопрос провокации в искусстве – это в том числе и вопрос внутренней свободы авторов. Чтобы раз и навсегда уничтожить мирный просмотр под попкорн, «вынуть» зрителя из комфорт­ного анабиоза, вовлечь его в обсуждение острых вопросов, нужно глубоко осмыслить то, что стоит за экспериментами формы – самую суть фильма, его посыл.

Так ли они важны, чтобы рис­ковать ради них? Выдержит ли содержание натиск оболочки? Картины Миры Акировой и Рима Шафигуллина роднит тонкое чувствование авторами окружающей их действительности – ее несовершенства, ее пустоты, ее пошлости.

Молодые режиссеры за повседневными нелицеприятными явлениями видят глубинные социальные процессы: распад семьи, разрыв коммуникационных связей, внедрение в массовое сознание ложных паттернов поведения, которые превращают человека в обезличенный винтик. То, что Ханна Арендт называла «банальностью зла», молодыми авторами вытряхивается из пыльных недр общественной мысли, нарочно гиперболизируется и доводится почти до китчевого состояния. Так рождается инъекция дискомфорта, которая заставляет зрителя шевелить мозгами.

– Мы очень рады, что просмотр фильмов вызвал оживленную дискуссию со множеством участников. Культура диалога со зрителем у нас в стране еще только развивается. Как показывает практика, люди готовы высказываться, задавать вопросы, спорить, нужно лишь предос­тавлять им такую возможность. Надеюсь, наш проект покажет кинематографистам, что зритель – не бессловесный потребитель, а зрителям, что кинематографис­ты – не снобы, ‒ отметила одна из авторов проекта, режиссер и продюсер Маржан Бекмаганбетова.

– Наш проект еще совсем молодой, но мы все видим его в развитии. Выстраивая работу, мы в том числе прислушиваемся и к зрителям. Многие, например, спрашивают, будем ли мы показывать картины иностранные, будем ли «крутить» полнометражные фильмы. Действительно, и такие планы тоже есть, всему свое время. Сейчас для нас самое главное – вовлечь в диалог широкие круги казахстанских зрителей и кинематографистов, ‒ рассказала одна из авторов проекта, режиссер и продюсер Дайана Ибраева.

Следующий показ на киноплощадке планируется провести в августе.