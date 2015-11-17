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​Коротко о наболевшем
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Аким Актау Серикбай Трумов рассказал о бюджете города и приоритетных направлениях работы местных органов власти.

– До конца года осталось менее двух месяцев, и наши показатели на том уровне, на котором мы ожидали, – подчеркнул городской голова.

Расходная часть городского бюджета, по его информации, составляет 32,8 млрд тенге, из них на текущий бюджет приходится 18,1 млрд тенге. Приоритетное направление – это жилищное строительство. В данный момент в микрорайоне «Акку» идет строительство трех домов на 670 квартир и двух обычных на 177 квартир.

Надо заметить, что этот печально известный микрорайон начал строить­ся, вернее, перестраиваться из-за ошибок подрядчиков и проектировщиков в прошлом году. На эти цели было выделено 1,8 млрд тенге из респуб­ликанского бюджета и нацфонда. До конца года в Актау планируют сдать порядка 162 тыс. кв. м. Из них 100 тыс. уже сдано.

Еще одна проблема – модернизация и замена инженерных сетей, которые давно отслужили свой срок. Их меняют с 2013 года. Работы практически завершены – идет приемка. По словам замакима города Нурлыбая Аккулова, сейчас ведутся работы по разработке ПСД коллектора от КОС-1 до КОС-2. Так как действующий трубопровод в частных руках, то, чтобы избежать кабальных трат, решили построить новый. Микрорайоны и новую часть города обслуживает КОС-2, но он пока он не функционирует в полную силу.

Остановились руководители города и на вопросах обеспечения родителей местами в детских садах и яслях. В очереди на них в Актау стоит 1,5 тыс. детей от 3 до 6 лет. По словам Н. Аккулова, акимат намерен постепенно возвращать в городскую собственность типовые здания, переданные когда-то в собственность другим организациям и учреждениям.

Также в городе планируется широкое использование солнечной энергии.

– Мы встречались по этому поводу с потенциальными инвесторами. Был заключен меморандум с соответствую­щей компанией, выделен участок в 160 гектаров. В данный момент идет разработка ПСД. Мощность будущего завода по выработке электроэнергии из солнечного света составит 50 мегаватт. Рядом с этим производством планируют построить также завод по опреснению морской воды, – сообщил Н. Аккулов.

На брифинге журналисты подняли вопрос о точечной застройке, которая доставляет огромные проблемы жителям Актау. Заместитель акима города отметил, что подобные проекты рассматриваются на архитектурно-градостроительном совете по строительству или расширению внутри микрорайонов и в большинстве случаев не получают одобрения.

– Вот уже два с половиной года мы запрещаем точечную застройку. Это происходит в силу различных причин – это и ограниченные возможности сетей, и причинение неудобств жителям ближайших домов. Но в данный момент мы имеем много частных или юридических лиц, которые уже давно получили одобрение на градсовете, и только сейчас, закончив ПСД, они начинают что-то строить, – утверждает Н. Аккулов.

Городские власти пообещали заниматься каждый день проблемами точечной застройки и решать возникающие вопросы в пределах законно-правовых нормативов.

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