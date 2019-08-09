меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Корпоративное управление
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
COVID
USD, 448,19
USD 448,19
RUB, 5,47
RUB 5,47
EUR, 489,06
EUR 489,06
Комиксы
Корова- онлайн
9 августа 2019 г. 8:50
Лев Тролль
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
00:45
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
01:00
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
00:00
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
00:30
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
01:15
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
01:30
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
01:45
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
02:00
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
14 апреля 2022
14 апреля 2022 г. 21:53
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
14 апреля 2022 г. 20:49
Казахскую школу открыли в Филадельфии
14 апреля 2022 г. 20:20
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
14 апреля 2022 г. 20:06
Кариму Масимову продлили арест
14 апреля 2022 г. 19:47
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
14 апреля 2022 г. 19:31
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
14 апреля 2022 г. 19:15
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
14 апреля 2022 г. 19:15
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
14 апреля 2022 г. 18:52
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
14 апреля 2022 г. 18:43
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
14 апреля 2022 г. 18:36
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
14 апреля 2022 г. 18:10
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
14 апреля 2022 г. 18:10
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
14 апреля 2022 г. 18:06
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
14 апреля 2022 г. 17:43
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
14 апреля 2022 г. 17:21
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
14 апреля 2022 г. 16:54
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
14 апреля 2022 г. 16:28
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
14 апреля 2022 г. 16:05
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
14 апреля 2022 г. 15:39
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
14 апреля 2022 г. 15:20
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
14 апреля 2022 г. 15:00
КазНУ посетила делегация Европарламента
14 апреля 2022 г. 14:56
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
14 апреля 2022 г. 14:37
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
14 апреля 2022 г. 14:21
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
14 апреля 2022 г. 14:09
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
14 апреля 2022 г. 13:53
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
14 апреля 2022 г. 13:44
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
14 апреля 2022 г. 13:32
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
14 апреля 2022 г. 13:01
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
14 апреля 2022 г. 12:45
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
14 апреля 2022 г. 12:18
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
14 апреля 2022 г. 12:15
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
14 апреля 2022 г. 12:15
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
14 апреля 2022 г. 11:51
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
14 апреля 2022 г. 11:40
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
14 апреля 2022 г. 11:22
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
14 апреля 2022 г. 11:01
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
14 апреля 2022 г. 10:45
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
14 апреля 2022 г. 10:33
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Комиксы
Утилизационный побор – в утиль?
4 февраля 2022 г. 7:13
Комиксы
Второй ковидный фронт, или Парадоксы пандемии
31 декабря 2021 г. 12:40
Комиксы
Ложь массового поражения
19 ноября 2021 г. 13:54
Комиксы
В один из дней октября для пользователей социальных сетей н…
22 октября 2021 г. 4:35
Гос.закупки
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Корпоративное управление
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021