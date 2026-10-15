Корову – фермеру, молоко – переработчику

Животноводческий объект стал первым по счету, открывшимся в регионе в 2026-м, и восьмым – введенным в эксплуа­тацию за два последних года.

Строительство молочно-товарной фермы в селе Владимировка Костанайского района обошлось ТОО «ДК Максат KZ» в 3,2 млрд тенге. В основном это заемные средства, полученные в АО «СПК «Тобол».

Ферма рассчитана на ежегодное производство порядка 4,5 тыс. тонн молока. Первая партия нетелей голштинской породы в количестве 165 голов уже доставлена грузовой авиа­цией из Германии. Буренки прошли карантин и дожидаются получения статуса племенных животных. Тем временем руководство МТФ готовится к приему еще одного стада. Прибытие коров ожидается в конце ноября.

У компании имеются собственные сельскохозяйственные угодья – пастбища и пашни. Это позволяет обеспечивать кормом животных круглый год.

– В нынешнем году погода позволила собрать хороший урожай. Силосные ямы заполнены. В расчете на 400 голов КРС заготовлено шесть тысяч тонн силоса, три тысячи тонн сенажа и пять тысяч тонн сена в рулонах. На днях из Петропавловска завезли премиксы – минерально-сырьевые добавки, которые добавляются в корм скоту до отела и во время раздоя. То есть в хозяйстве полностью укомп­лектовались, чтобы получить хороший приплод, – отметил директор ТОО «ДК Максат KZ» Алмат Еслямов.

МТФ в селе Владимировка имеет статус высокотехнологичной. Помимо доильного зала «Параллель», позволяющего выдаивать сразу 40 буренок, на ферме используется автоматизированная система управления стадом Afimilk. В ее функции входят ведение учета поголовья, производственных показателей, а также контроль активности животных с помощью индивидуальных шагомеров. В ближайшее время в селе Надеждинка будет введена в эксплуатацию еще одна молочно-товарная ферма, надои в которой сос­тавят около 7,5 тыс. тонн молока в год.

В целом же с вводом в строй этих двух МТФ в облас­ти частично решится проб­лема нехватки сырья для молокоперерабатываю­щих предприятий. Их загрузка увеличится с 75 до 86%.

Масштабная работа по строи­тельству МТФ началась в Костанайской области в 2023 году. В общей сложности намечено осуществить 16 проектов, из которых семь были завершены в 2025-м. Продолжается сооружение шести ферм, строительство еще трех стартует до конца текущего года.

– Создание молочно-товарных ферм – важное направление развития сельского хозяйства. Это стабильный бизнес, который приносит прибыль круглый год и, конечно же, обеспечивает занятость сельчан. Государство создает все необходимые условия для того, чтобы таких современных МТФ с цифровым оборудованием было как можно больше. К примеру, субсидируется транспортировка скота. Сейчас ведутся переговоры с Минсельхозом для того, чтобы снизить стоимость проектов. В перспективе племенной скот должен выращиваться в респуб­лике, – считает аким Костанайской области Кумар Аксакалов.