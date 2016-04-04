Корпоративное управление – это не просто «красивая обертка», с помощью которой можно привлечь инвесторов, обратил внимание в своей приветственной речи первый заместитель Премьер-Министра страны Бакытжан Сагинтаев. Топ-менеджеров отечественных компаний предупредили, что им предстоит кропотливый процесс выстраивания механизмов и инструментов, повышения стоимости, формирования безу­пречной репутации, а затем поддержания доверия инвесторов. Но все это необходимо как самим компаниям, так и стране.

– Тема сегодняшнего форума созвучна с поручением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о необходимости формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций. Совершенствование корпоративного управления является важным элементом экономики страны, а также необходимым условием для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, – отметил первый вице-премьер.

В теории казахстанские компании должны выстроить корпоративное управление, опираясь на лучшие международные бизнес-стандарты. А вот как этот процесс происходит на практике, рассказали топ-менеджеры АО «Самрук-Казына». В 2015 году фонд провел большую работу по созданию и утверждению нового кодекса корпоративного управления. Документ разрабатывали при непосредственном содействии специалистов ОЭСР, целью работы было приведение кодекса в соответствие с принципами корпоративного управления ОЭСР, с учетом ключевых вопросов, связанных с нормативно-правовой базой и практикой корпоративного управления казахстанских компаний. Как отметила управляющий директор «Самрук-Казына» Елена Бахмутова, при разработке кодекса портфельные компании фонда рассматривались как компании с множеством акционеров. В ближайшем будущем, а именно до 2020 года, семь дочерних организаций «Самрук-Казына» выйдут на IPO, и фонд уже сегодня заботится о всестороннем соблюдении прав будущих миноритарных акционеров.

– Для фонда «Самрук-Казына» внедрение лучших практик корпоративного управления – это одна из ключевых задач и, я бы сказала, необходимость. Как вы знаете, 6 октября 2014 года Глава государства осуществил запуск программы трансформации фонда. Данная программа призвана кардинально изменить и повысить эффективность деятельности всей группы компаний. Программа трансформации, большая программа приватизации, создание Международного финансового центра в Астане требуют скорейшего приведения корпоративного управления в стране в соответствие с лучшей мировой практикой, – отметила управляющий директор холдинга.

По словам Елены Бахмутовой, новый кодекс акцентирует внимание на таких ключевых направлениях, как управление компаниями через профессиональные советы директоров, риск-менеджмент, устойчивое развитие, повышение прозрачности и справедливое отношение к акционерам. Все это при успешном воплощении делает компанию устойчивой и адаптируемой к переменам, как следствие – привлекательной для инвесторов. Как отметил региональный руководитель Международной финансовой корпорации по Центральной Азии Моаззам Мекан, высокий уровень корпоративного управления служит своеобразным маяком для потенциальных партнеров.

– Корпоративное управление привлекает инвестиции, сокращает затраты, повышает доверие инвесторов, а также снижает стоимость заимствования капитала. Соответственно, слабое корпоративное управление связано с высокими рисками и высокими надбавками при заимствовании средств. Почему Казахстан должен быть привлекательным для инвесторов, которые сидят в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре? Для этого и нужно корпоративное управление, – пояснил Моаззам Мекан.

Чтобы достичь относительно высокого рейтинга корпоративного управления, фонд «Самрук-Казына» проводил долгую целенаправленную работу по выстраиванию бизнес-процессов, анализу деятельности, разработке различных внутренних механизмов.

– Рейтинг корпоративного управления крупных компаний «Самрук-Казына» неуклонно увеличивается. Если в 2009 году среднее значение рейтинга составляло 47%, то по итогам 2015 года оно достигло 79%, превысив ключевой показатель деятельности, который был установлен в стратегии фонда. В результате реализации программы транс­формации фонд должен стать стратегическим инвестиционным холдингом, который будет управлять своими дочерними организациями через высокопрофессиональные советы директоров, – отметил управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «Самрук-Казына» Гани Битенов.

Своим практическим опытом «Самрук-Казы­на» активно делится с другими компаниями квазигосударственного сектора. Руководство фонда считает, что разработанный благодаря тесному сотрудничеству с ОЭСР кодекс корпоративного управления может стать типовым для других национальных компаний и лечь в основу кодексов частных фирм.

В рамках форума Фонд национального благосостояния представил еще один результат совместной работы с международными организациями – перевод книги «Эффективный совет директоров». Сборник практических рекомендаций издан Институтом директоров Великобритании, который является старейшим и одним из наиболее признанных в мире институтов профессиональной подготовки членов советов директоров. Фонд «Самрук-Казына» подписал меморандум о сотрудничестве с институтом в 2013 году, в ходе визита премьер-министра Великобритании в Казахстан. Сегодня при поддержке фонда издание переведено на казахский и русский языки и доступно широкому кругу читателей. Свой отзыв дал один из соавторов книги, директор департамента корпоративного управления Института директоров Великобритании Др. Роджер Баркер: «Совет директоров является ключевым органом, находящимся в основе корпоративного управления и эффективности широкого круга организаций. Публикация «Эффективный совет директоров» предоставляет директорам рекомендации и видение о том, как они могут более эффективно выполнять свою роль. Я рад, что это издание впервые было переведено на русский и казахский языки. Надеюсь, что эта книга будет способствовать дальнейшему развитию и успеху широкого круга компаний в Казахстане».

В фонде «Самрук-Казына» уверены, что все нынешние усилия по популяризации корпоративного управления и надлежащей роли советов директоров в Казахстане в самом ближайшем будущем сформируют имидж страны как надежного партнера, привлекательного для иностранных инвесторов. Первый шаг по переходу от теории к практике для этого уже сделан.