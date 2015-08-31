Корпорация "Цинхуа" может расширить участие в угольной промышленности РК

Экономика
В рамках государственного визита Президента РК в Китай прошли переговоры с председателем правления корпорации "Цинхуа" Хо Цинхуа, на которой обсуждалось двустороннее сотрудничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития энергетического сектора, а также расширения участия корпорации в угольной промышленности Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что достигнутые ранее с корпорацией "Цинхуа" договоренности имеют для нашей страны прорывное значение.
"Ваша компания будет впервые проводить в Казахстане комплексную переработку угля. Учитывая его огромные запасы, это имеет большое значение для нашего энергобаланса", – отметил Глава государства.
Напомним, меморандум о взаимопонимании по реализации проекта комплексной переработки угля между Kaznex Invest, АО "Банк развития Казахстана", ТОО "Разрез "Кузнецкий", расположенный в Карагандинской области, и китайской энергетической корпорацией China Qinghua Group был подписан в 2013 году в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Документ предусматривал создание совместного предприятия, которое будет ежегодно перерабатывать до 2,5 млн тонн угля в жидкое топливо, в том числе дизтопливо, отвечающее стандартам Евро-5. Производительная мощность СП будет достигать до 500 тыс. тонн синтетического жидкого топлива.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития энергетического сектора, а также расширения участия корпорации в угольной промышленности Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что достигнутые ранее с корпорацией "Цинхуа" договоренности имеют для нашей страны прорывное значение.
"Ваша компания будет впервые проводить в Казахстане комплексную переработку угля. Учитывая его огромные запасы, это имеет большое значение для нашего энергобаланса", – отметил Глава государства.
Напомним, меморандум о взаимопонимании по реализации проекта комплексной переработки угля между Kaznex Invest, АО "Банк развития Казахстана", ТОО "Разрез "Кузнецкий", расположенный в Карагандинской области, и китайской энергетической корпорацией China Qinghua Group был подписан в 2013 году в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Документ предусматривал создание совместного предприятия, которое будет ежегодно перерабатывать до 2,5 млн тонн угля в жидкое топливо, в том числе дизтопливо, отвечающее стандартам Евро-5. Производительная мощность СП будет достигать до 500 тыс. тонн синтетического жидкого топлива.