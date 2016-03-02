​Корректировка для обменников

Соответствующее постановление было утверждено правлением НБ РК в конце января. Изменения и дополнения направлены в первую очередь на повышение прозрачности обменных операций и обеспечение бесперебойной работы обменных пунктов.

В частности, обменные пункты обязаны заключать договоры с уполномоченными банками для пополнения кассы обменного пункта наличной национальной и (или) иностранной валютами. То есть если в кассе обменника заканчивается какая-либо из валют, уполномоченная организация должна обратиться в банк, с которым у нее заключен договор. Как поясняется в релизе регулятора, договор может быть заключен с несколькими уполномоченными банками. Небанковские обменные пункты должны будут заключить аналогичные договоры.

Также сообщается, что до 31 декабря 2016 года при­остановлено действие нормы о привязке времени издания распоряжения об установлении курсов к рабочему времени Казахстанской фондовой биржи. То есть обменникам предоставлена возможность устанавливать в выходные и праздничные дни обменный курс, адекватно отражающий изменения на валютном рынке. Это сделано для устранения возникающих перебоев в их работе. С введением в действие принятого постановления банковские и небанковские обменные пункты будут вправе изменять установленные курсы покупки и продажи иностранной валюты в выходные и праздничные дни. И, соответственно, работать в привычном режиме как на покупку, так и на продажу по одному и тому же виду валюты.

Порог покупаемой/;продаваемой иностранной валюты, при котором требуется обязательная фиксация идентификационных данных физического лица по проведенным обменным операциям в журнале реестров, снижен с 2 млн тенге до 1 млн тенге. Это изменение внесено в целях содействия противодействию отмывания денег, финансирования терроризма и повышения прозрачности обменных операций. Теперь физическое лицо при проведении обменной операции через обменный пункт на сумму свыше 1 млн тенге должно представлять документ, удостоверяющий личность.

Если обменный пункт отказал клиенту в проведении операции в связи с отсутствием валюты, то по его требованию кассир должен выдать справку в произвольной форме с указанием вида и суммы отсутствующей валюты, даты и времени ее выдачи. В последующем, подчеркивается в сообщении регулятора, клиент вправе обратиться в филиал НБ РК с жалобой на обменный пункт, приложив эту справку.