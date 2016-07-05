Корректировки планов «зеленого» развития Досжан НУРГАЛИЕВ

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Напомним, Совет по «зеленой» экономике создан Указом Президента РК в 2013 году в целях реализации ключевых приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», а также Концепции по переходу к «зеленой» экономике. В совет по «зеленой» экономике входят руководители госорганов, национальных компаний, научно-исследовательских организаций и НПО. Это уникальная площадка для организации межсекторального диалога по приоритетным направлениям «зеленой» экономики и движения Казахстана к устойчивому экономическому развитию.



Повестка дня заседания совета посвящена вопросам реализации Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году в Париже по итогам 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата.



На сегодня данное соглашение подписали 177 государств мира, в том числе 18 стран представили документы о ратификации в Депозитарий ООН. Казахстан завершает процедуры подписания Парижского соглашения и приступает к выработке механизмов его реализации.

Как сообщил в ходе заседания Премьер-Министр К. Масимов, в сентябре текущего года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению руководства КНР примет участие на встрече лидеров G20, которая состоится в Пекине. На днях из Китая вернулся министр энергетики Канат Бозумбаев, который участвовал в совещании министров энергетики стран «двадцатки».



– На этой встрече обсуждались меры по снижению парниковых выбросов, а также говорилось о том, как развивать энергетику без ущерба экономике и экологии. Все министры стран G20 отметили, что будущее – за «зеленой» энергетикой, – пояснил суть данного диалога глава Минэнерго.



По его словам, разные страны понимают этот глобальный тренд по-своему. В частности, страны, где значительная доля генерации электроэнергии приходится на углеводородные источники, полагают, что современные технологии сжигания угля тоже можно сделать чистыми, и потому не стоит спешить списывать этот принцип получения энергии в «закрома истории». Некоторые страны считают панацеей природный газ. Свидетельством тому, как отмечают они, является то, что в текущих условиях спада цен на нефть стоимость голубого топлива остается на относительно стабильном уровне. В КНР говорят о том, что необходимо строить мощные сети постоянного тока, которые должны связать единой цепью крупные страны, в том числе точки генерации «чистой» энергии.



– Тем не менее большинство стран уверенно заявили о необходимости увеличения доли ВИА в общем объеме генерации энергии, и до 2030 года этот показатель должен быть преобладающим по сравнению с «грязными» методами. Это говорит о том, что «зеленый» курс Казахстана является верным, и мы можем многое сделать в этом направлении, – отметил К. Бозумбаев.



В целом в рамках IV заседания Совета по переходу к «зеленой» экономике состоялась корректировка плана мероприятий и обновлению состава рабочих групп совета. В рамках обсуждения вопросов реализации Парижского соглашения говорилось о перспективах низкоуглеродного развития экономики Казахстана и необходимости принятия соответствующей концепции.



Зарубежные и казахстанские спикеры в своих выступлениях отметили, что переход к «зеленой» экономике – это прежде всего повышение энергоэффективности, а также увеличение доли возобновляемых источников в системе генерации энергии в стране. В отраслевом разрезе они подчеркнули существенный потенциал «зеленого роста» в энергодобывающих отраслях, сельском хозяйстве и других сферах экономики. При этом, как подчеркнули зарубежные эксперты, увеличение в республике доли лесов и пастбищ, обладающих значительной способностью поглощать вредные выбросы – это еще один принцип «зеленого роста».



– С точки зрения наличия обширных площадей, у нас в этом плане есть большие возможности. И успех будет зависеть от того, насколько сюда подключится бизнес, который увидит в этом собственные экономические перспективы, – отметила председатель правления Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова.



Для этого, как считают эксперты, необходимы механизмы, которые направляли бы бизнес на реализацию мер по сохранению экологии вокруг предприятий и в целом в регионе. Создавая и улучшая экосистему, обеспечивая меры экологической безопасности в зонах промышленной деятельности, бизнес тем самым будет вносить вклад в общее движение страны к «зеленой» экономике.

Следует отметить, что до конца года остается еще два заседания совета по переходу к «зеленой» экономике. Следующее заседание будет посвящено перспективам реализации инициативы Главы государства по созданию Международного центра «зеленых» технологий под эгидой ООН на базе ЕХРО 2017 в Астане. Участники заседания представят свои концепции и видения относительно функционирования будущего центра.



В числе зарубежных спикеров на заседании выступили Феликс Кристиан Маттес (Всемирный банк, США), Г. Сафонов (ВШЭ РФ), Ян-Вилльям ван де Вен (ЕБРР, Великобритания) и другие. По итогам заседания совета были приняты рекомендации Правительству РК по совершенствованию политики в области изменения климата и переходу к низко­углеродному развитию.



Подводя итоги заседания, Премьер-Министр Карим Масимов подчеркнул, что министр энергетики должен быть локомотивом пропаганды и продвижения Концепции «зеленой» экономики в нашей стране.

– Мы должны понимать, что когда реальные финансовые потоки в мире начнут коррелироваться с проектами «зеленой» экономики, то профинансировать проекты традиционной энергетики будет все сложнее. Поэтому мы должны усиливать работу в этом направлении, – сказал К. Масимов.

