​Коррективы для возраста

И если 25 лет назад счастливые обладатели 10–20 тысяч долларов воротили нос и указывали – «ниже Ташкентской не предлагать», то сейчас этот район очень даже востребован в связи с появлением метро. С такой же охотой люди готовы переселяться и в цифровые мик­рорайоны, куда до улицы Саина активно протягивают ветку метро. К слову, 10–20 тыс. долларов, на которые в 90-е можно было купить приличное жилье, сегодня хватит, наверное, на его ремонт.

Аксакал 1937 года рождения, наш постоянный читатель, приславший в редакцию письмо, тоже, думаю, не отказался бы от квартиры с видом на метро. Да вот беда: не дают ему деньги в Жилстройсбербанке. Хотя, как он сообщил в письме, в депар­таменте жилья (не Алматы, другого города) ему дали положительный ответ и даже приняли на учет под № 7113 как пенсионера по возрасту.

«11 октября ходил в Жилстройсбербанк, однако меня не приняли, – жалуется он. – И показали бумагу, что принимают пенсионеров только до 65 лет!»

Судя по настрою письма, мужчина предстает очень даже активным и энергичным. Далее он пишет: «Люди старше 65 лет, что, стали иностранцами в собственной стране?! Странно, кто предложил предельный возраст для получения арендной квартиры с дальнейшим выкупом? Банки, Парламент, соответствующее министерство?» И приводит пример, когда люди его поколения в свое время возводили целые города. А молодые специалисты сегодня живут в этих городах и вычеркивают их из жизни, сделав людей старше 65 лет «ненужными стране». Понятно, что ему обидно, и он написал письмо в «Казахстанскую правду» с просьбой защитить его возраст.

Наша газета, действительно, может помочь поднять эту проблему, привлечь внимание законотворцев. Вспоминается давнее интервью со 118-летним аксакалом. На мою просьбу, мол, хочу написать, как ему удается так долго жить, он неожиданно возмутился: «Почему так долго живу?! Какой глупый вопрос?!» И стал на меня размахивать трос­точкой, в общем, серьезно напугал. А его сноха стала успокаивать, что через несколько минут отец остынет, «он никогда ни на кого долго не сердится». И через пару минут маленький сухой старичок возвратился. «Вот этой палкой даже хотел побить, – стал он улыбаться. – А долго живу, потому что и дед, и отец тоже долго жили. Дед – 130 лет, а отец – 115. Они никогда не болели, а отец мой даже не собирался умирать: разговаривал с соседями и вдруг затих. Оказывается, умер. Я в жизни тоже мало болел, некогда было, работал много. Вот только в детстве болел сильно, думали, не выживу, это холера была». Сноха затем рассказывала, что у ее дочери, то есть внучки старца, с рождения такой же, как у него, «географический» язык. Такой же разрисованный язык еще у одной внучки – дочери другого сына.

Кто знает, вместе с этим признаком, может, и ген долголетия передался? Получается, они прямые кандидаты в долгожители. А сколько еще таких кандидатов подрастает! А вдруг они тоже захотят лет в 70 или 80 связать судьбу с Жилстройсбербанком, чтобы улучшить жилищные условия на оставшиеся 20–30 лет? Учитывая, что средняя продолжительность жизни растет, может настала пора внести коррективы в возрастной ценз?