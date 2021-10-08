Коррупционные риски в здравоохранении

Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, на котором рассмотрена эффективность использования средств, направленных на борьбу с пандемией, а также мер по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках противодействия пандемии COVID-19 приняты масштабные карантинные и антикризисные меры по организации лечения граждан, обеспечению необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, выплате надбавок медицинскому персоналу.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев призвал казахстанцев поддержать эти меры. Проб­лемные вопросы в сфере противодействия COVID-19 были рассмотрены на заседании Совета безопасности.

Вместе с тем, несмотря на то что принятые меры позволили предотвратить самые негативные последствия пандемии, правоохранительными и контролирующими органами выявлен ряд фактов неэффективного освоения бюджетных средств. В частности, при закупе медоборудования, выплате надбавок персоналу больниц, также есть факты хищений и злоупотреблений должностными полномочиями.

Наряду с этим проведенный Антикоррупционной службой внешний анализ выявил в Министерстве здравоохранения и его подведомственных организациях коррупционные риски при государственных закупках и реализации иных полномочий. Агентством по финансовому мониторингу проведена масштабная работа по пресечению спекуляций и продажи контрафактных лекарств и медизделий. Министерством финансов выявлены нарушения в части необоснованного начисления и выплаты стимулирующих надбавок.

На заседании с докладами по вопросам эффективности использования средств, выделенных на борьбу с COVID-19, а также по профилактике и противодействию коррупции выступили министр здравоохранения Алексей Цой и акимы ряда регионов.

Комиссия рекомендовала Антикоррупционной службе наряду с выявлением и пресечением коррупционных правонарушений, принять меры по надлежащему исполнению поручения Главы государства в части искоренения бытовой коррупции.

По итогам заседания Госсек­ретарь дал конкретные поручения по рассмотренным воп­росам, исполнение которых взято на контроль.