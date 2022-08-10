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Президент , Поручения
Коррупционные риски выявлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа – Антикор

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

Во исполнение поручений Президента Агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями.

В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включен перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.

 

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