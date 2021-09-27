Коррупционные риски выявлены в курируемых Минэкологии сферах
Агентством РК по противодействию коррупции проведено выездное совещание в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов с участием руководства ведомства, его территориальных органов и подведомственных организаций, сообщает Kazpravda.kz.
В своем выступлении первый заместитель Председателя Агентства О.Бектенов обратил внимание на серьезные коррупционные риски в курируемых Министерством сферах, обратив внимание на необходимость срочного принятия системных мер по их устранению.
«Большую обеспокоенность вызывают участившиеся факты совершения коррупционных правонарушений сотрудниками подразделений экологического контроля. Установленные законом значительные штрафы за нарушение экологических требований используются недобросовестными работниками для оказания давления на предпринимателей и требования незаконных вознаграждений», – акцентировал он.
В свою очередь, руководитель Службы превенции Агентства М.Тюлеубаев сказал, что за последние 3,5 года по фактам коррупции в курируемых Министерством сферах Антикоррупционной службой направлено в суд почти 80 дел. К примеру, 6 сентября т.г. по приговору суда к 11 годам лишения свободы осужден бывший и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области А., который получил взятку в размере 30 млн тенге. В день вынесения приговора гр. А. при получении взятки в размере 50 млн тенге за оказание содействия в отзыве иска задержан главный экологический инспектор – заместитель руководителя Департамента экологии этой же области Т.
«По каждому уголовному правонарушению надо провести детальный анализ и установить точные причины и условия, способствующие коррупции», – заключил М.Тюлеубаев.
По итогам совещания министр экологии, геологии и природных ресурсов С.Брекешев резюмировал, что по каждому коррупционному факту в Министерстве будут приняты дисциплинарные меры. Он поручил руководителям всех уровней усилить работу по профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников на вверенных участках, неукоснительно соблюдать требования закона о противодействии коррупции и принятые руководителями всех уровней обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, обеспечить прозрачность и подотчетность.