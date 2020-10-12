Коррупция – это болезнь

Юридический клуб
Рамазан Сарпеков, профессор, директор Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

Впервые Закон «О борьбе с коррупцией» был принят в июле 1998 года и действовал вплоть до 2015-го. Согласно отчету организации Transparency International Казахстан в 2020 году занял 114-е­

место в Индексе восприятия коррупции, обогнав такие страны постсоветского пространства, как Молдова (120-е место), Украина, Азербайджан, Кыргызстан (126-е место), Россия (137-е место), Узбекистан, Таджикистан (153-е место), Туркменистан (165-е место).

В целом поступательная антикоррупционная политика государства во многом сократила проявления коррупции, что было благоприятно воспринято казахстанским обществом.

Однако, несмотря на усилия, коррупционные проявления по-прежнему являются одним из факторов, препятствующих проведению социальных преобразований и повышению эффективности экономики Казахстана.

Вместе с тем политика по противодействию коррупции, обозначенная Елбасы и продолженная Главой государства, является приоритетным направлением по укреплению и развитию системы права.

Целью принятого закона является дальнейшая гармонизация национального законодательства по противодействию коррупции с международными стандартами, имплементация норм Конвенции ООН против коррупции и реализация положения по противодействию коррупции, указанных в Нацио­нальном докладе о противодействии коррупции по итогам 2019 года, а также устранение правовых пробелов и коллизий. При этом многие рекомендации субрегиональной программы ОЭСР (Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией) Республика Казахстан уже успешно исполнила и продолжает воплощать в соответствующих нормативных правовых актах.

Сравнительно-правовой анализ международного законодательства демонстрирует, что коррупция в системе государственной службы как в развитых, так и развивающихся странах принимает примерно одинаковые формы и охватывает одни и те же сферы деятельности. Наиболее подверженными коррупции являются государственные закупки, операции с земельными участками, сбор налогов, назначение на ответственные посты в органах государственной власти и другое.

Вследствие чего в Уголовном кодексе расширен круг должностных лиц квазигосударственного сектора, признаваемых субъектами коррупционных преступлений. К таким, в частности, относятся лица, принимающие в субъектах квазигоссектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета и Нацфонда.

Особое место в законе отведено усилению ответственности судей и сотрудников правоохранительного блока, что является логичным продолжением политики развития антикоррупционного законодательства. Так, судьи имеют специальный статус и определенный уголовно-процессуальный порядок привлечения к ответственнос­ти, а коррупционные проявления в судах причиняют особый ущерб государству. В связи с этим законодателем была введена новая категория субъекта коррупции – должностное лицо с особым статусом – сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, судья.

Прогрессивным нововведением также явился институт проверки на добропорядочность, так как результаты такой проверки непосредственно влияют на нахождение государственных служащих на государственной службе, а сотрудников правоохранительных органов – на службе в этих органах.

В мировой практике проверка на добропорядочность введена в рамках общей политики гуманизации, так как уголовная ответственность не применяется. Указанный институт проверки на добропорядочность для сотрудников правоохранительных и конт­рольно-надзорных органов является своего рода экзаменом и важным фильтром для «очищения» от недобросовестных сотрудников в этих органах. Подобный способ фильтрации рядов правоохранительных органов будет являться одним из радикальных методов противодействия коррупции.

Помимо этого, законом преду­смотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы и другие.

Необходимо отметить, что ранее госслужащим было дозволено получать подарки на сумму до 10 месячных расчетных показателей, то есть до 27 780 тенге, в зависимости от должностных обязанностей. Новые поправки установили полный запрет на подарки госслужащим. В частности, подарок на сумму до 2 МРП (5,5 тысячи тенге) влечет административную ответственность, подарок на сумму более 2 МРП – уголовную.

Кроме этого, вводится уголовная ответственность лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование за склонение лица к совершению преступления с целью его последующего раскрытия и уголовного преследования или вымогательства (провокация к совершению преступления). Санкция по данному уголовному правонарушению, в зависимости от того, сопровождаются ли эти противоправные действия насилием или угрозой насилия, уничтожением или повреждением имущества, использованием материальной или иной зависимости лица в интересах преступной группы или другими серьезными последствиями, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные долж­ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Очевидно, что данные ново­введения будут иметь позитивный и эффективный результат при работе органов антикоррупционной службы с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений, представится возможность минимизировать уровень коррупции и обеспечить укрепление правового государства в Республике Казахстан.

