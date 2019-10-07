​Коррупция и медицина

С 2017 года в сфере здравоохранения было зарегистрировано 254 коррупционных преступления, осуждены 77 человек. При этом наиболее коррумпированными признаны Кызылординская (29 фактов), Мангистауская (22 факта), Карагандинская и Туркестанская области (по 21 факту). Не по-хорошему отличилась и столица с зафиксированными 23 фактами. Общая сумма установленного ущерба составила 855 млн тенге, половина уже возмещена.
Как показывает анализ, коррупционные правонарушения в этой сфере проявляются в основном при строительстве объектов здравоохранения, в ходе процедур госзакупок медицинских препаратов, по линии трудоустройства, при выдаче разрешительных документов. Так, на минувшей неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главврача областной детской больницы Туркестанской области, похитившего бюджетные деньги – 38,5 млн тенге – путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом текущего ремонта зданий и помещений.
Состоялся приговор и по делу руководителя Атырауского отделенческого управления по охране общественного здоровья на транспорте. Сумма взятки – 336 тыс. тенге. Как итог – штраф в размере 23,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
В Западно-Казахстанской области к 5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на госслужбе осуждена руководитель филиала Республиканского госпредприятия «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения «Центр дезинфекции по Западно-Казахстанской области», похитившая 6,6 млн тенге путем незаконного списания товарно-материальных ценностей.
Закрыть личный долг в 1,6 млн тенге бюджетными средствами решил главный врач Зерендинской центральной районной больницы, в результате он приговорен к штрафу в размере 5 млн тенге.
Сейчас досудебное расследование проходит в отношении группы должностных лиц областного перинатального центра в Атырауской области по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. В частности, руководитель структуры уличен в подстрекательстве подчиненных работников к даче взятки в 300 тыс. тенге руководству филиала Института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области за выдачу заключения экспертизы об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы.
Кроме того, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а точнее, в использовании спонсорских денежных средств (1,5 млн тенге), выделенных для оплаты курсов повышения квалификации врачей, на собственные нужды: на эти деньги в начале августа директор центра отбыл на отдых в Португалию.
Но самое страшное, что помимо мошенничества в стенах центра произошла настоящая трагедия: люди, призванные чтить клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как выяснилось по результатам специальных оперативных мероприятий, появившийся на свет живой младенец по халатности персонала был оформлен как мертворожденный.
Уже были подготовлены и загружены в базу соответствующие документы, когда внезапно ребенок явственно стал подавать признаки жизни. И вместо того, чтобы провести реанимационные мероприятия, врачи решились действовать согласно оформленным документам: живого ребенка поместили в холодильную камеру – умирать...
С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 317 «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».
Подобное, по словам заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыса Кабдулы, – следствие отсутствия должного ведомственного контроля как со стороны министерства и профильного комитета, так и местного исполнительного органа, курирующего сферу здравоохранения в регионе.