​Коррупция и медицина

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Елена Левкович

С 2017 года в сфере здравоохранения было зарегистрировано 254 коррупционных преступления, осуждены 77 человек. При этом наиболее коррумпированными признаны Кызылординская (29 фактов), Мангистауская (22 факта), Карагандинская и Туркестанская области (по 21 факту). Не по-хорошему отличилась и столица с зафиксированными 23 фактами. Общая сумма установленного ущерба составила 855 млн тенге, половина уже возмещена.

Как показывает анализ, коррупционные правонарушения в этой сфере проявляются в основном при строительстве объектов здравоохранения, в ходе процедур госзакупок медицинских препаратов, по линии трудоустройства, при выдаче разрешительных докумен­тов. Так, на минувшей неделе Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главврача областной детской больницы Туркестанской области, похитившего бюджетные деньги – 38,5 млн тенге – путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом текущего ремонта зданий и помещений.

Состоялся приговор и по делу руководителя Атырауского отделенческого управления по охране общественного здоровья на транс­порте. Сумма взятки – 336 тыс. тенге. Как итог – штраф в размере 23,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

В Западно-Казахстанской области к 5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на госслужбе осуждена руководитель филиала Республиканского госпредприятия «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения «Центр дезинфекции по Западно-Казахстанской области», похитившая 6,6 млн тенге путем незаконного списания товарно-материальных ценностей.

Закрыть личный долг в 1,6 млн тенге бюджетными средствами решил главный врач Зерендинской центральной районной больницы, в результате он приговорен к штрафу в размере 5 млн тенге.

Сейчас досудебное расследование проходит в отношении группы должностных лиц областного перинатального центра в Атырау­ской области по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. В частности, руководитель структуры уличен в подстрекательстве подчиненных работников к даче взятки в 300 тыс. тенге руководству филиала Института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области за выдачу заключения экспертизы об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы.

Кроме того, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а точнее, в использовании спонсорских денежных средств (1,5 млн тенге), выделенных для оплаты курсов повышения квалификации врачей, на собственные нужды: на эти деньги в начале августа директор центра отбыл на отдых в Португалию.

Но самое страшное, что помимо мошенничества в стенах центра произошла настоящая трагедия: люди, призванные чтить клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как выяснилось по результатам специальных оперативных мероприятий, появившийся на свет живой младенец по халатности персонала был оформлен как мертворожденный.

Уже были подготовлены и загружены в базу соответствующие документы, когда внезапно ребенок явственно стал подавать признаки жизни. И вместо того, чтобы провести реанимационные мероприятия, врачи решились действовать согласно оформленным документам: живого ребенка поместили в холодильную камеру – умирать...

С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 317 «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтичес­ким работником».

Подобное, по словам заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыса Кабдулы, – следствие отсутствия должного ведомственного контроля как со стороны министерства и профильного комитета, так и местного исполнительного органа, курирующего сферу здравоохранения в регионе. 

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