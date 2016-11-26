​Корзины для лотереи

Открывая презентацию, посол Арабской Республики Египет г-н Хайсам Салах Камел Ибрахим и его супруга г-жа Хеба Осман – президент ассоциации, поблагодарили посольства, международные организации, частные лица за живое участие в подготовке ярмарки и выразили уверенность в том, что помощь, идущая от сердца, придется как нельзя кстати тем, кто ее ждет. Вырученные средства будут направлены нуждающимся детям из детских домов, интернатов. Посетителей рождественского базара, который разместится в стенах отеля Radisson, ждут не только лотерея, но и знакомство с традициями более чем пяти десятков стран мира, разнообразная культурная и кулинарная программы, и, что не менее важно, им представится возможность приобрести сувениры к Рождеству и Новому году для своих родных и близких. Каждый участник ярмарки, заплатив за вход 200 тенге, уже внесет свою лепту в общее благое дело – дело помощи детям.
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Марина ПАРХОМЕНКО, Астана
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