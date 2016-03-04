​Кошачий бомонд

Съезд «кошачьей элиты» собрал более ста участников 19 пород. Большинство – с отличными родословными, немало – с чемпионскими титулами. И все – очень необычные и разные: мраморные, кремовые, дымчатые, лиловые, рыжие. С короткой и длинной шерстью, пушистые и лысенькие, и даже кудрявые. А еще маленькие, большие и огромные, с приплюснутыми и вытянутыми мордочками, с длинными и загнутыми ушками.

Перед «выходом в свет» мурлыки подверглись тщательному марафету: их помыли и причесали, почистили ушки, даже сделали маникюр и стрижку у парикмахера. Представ во всей своей красе на всеобщее обозрение, экзотические Бонифации, Арчибальды, Жозефины, Матильды целый день томились в кошачьих клетках и домиках. Лишенные свободы, они были окружены настойчивым вниманием. Любуясь экспонатами выставки, гости то и дело норовили их погладить и подержать на руках.

Кошки вели себя по-разному. Те, кто уже выставлялся, безмятежно спали, вальяжно возлежали на подушках и охотно позировали фотографам. Новички жались в угол, прятались под одеяльца, сердито били хвостами, а некоторые и вовсе фыркали и царапались. Очень умиляли котята, которых здесь было хоть отбавляй. Кстати, выставлять малышню – негласное правило кошачьих выставок. Ведь полученное потомство – наглядный показатель племенной работы клубов.

Звездой выставки стал мейн-кун – самая большая кошка в мире среди домашних пород. Вес этого гиганта составляет 7–9 кг, длина (от кончика носа до хвоста) – 115 см. Помимо размеров мейн-куны впечатляют не­обычной красотой: у них длинная, гус­тая шерсть, пушистый хвост и ушки, как у рыси, длинные, заостренные и с кисточками. Окрас у них бывает самый разный. Наиболее ценным считается «дикий» окрас: черный мраморный, черный тигровый и черный пятнистый.

Название этой породы буквально переводится как «мейнский енот». Потому что размером и окрасом мейн-куны походят именно на славных чистюлей-енотов. И потому, что своим происхождением эта порода обязана кошкам, проживавшим в фермерских угодьях штата Мэн, что на северо-востоке США. Первого в мире мейн-куна звали Капитан Дженкс из Морской Кавалерии. Его появление на выставках Нью-Йорка и Бостона в середине XIX века сразу привлекло внимание заводчиков. Несмотря на внушительные размеры и грозный вид, эти пушистые великаны до самых последних дней остаются ласковыми игривыми котятами. Мейн-куны очень миролюбивы, покладисты и добродушны. Они прекрасно ладят с маленькими детьми и хорошо привыкают к любой обстановке. Кошек этой породы называют ласковыми гигантами. А еще они очень любопытны, общительны и разговорчивы. В доме не остается места, которое бы они не обследовали и куда бы не заглянули; они мурчат практически постоянно, то и дело стараясь заглянуть в глаза хозяевам, словно пытаясь что-то объяснить.

Первого мейн-куна завезли в Казахстан в 2005 году из московского питомника. Этим редким экземпляром была кошка по кличке Esterra Moscow Star, которая потом не раз выигрывала на международных выставках. В этом же году в Алматы был зарегистрирован первый в нашей стране питомник кошек этой породы. Популярность мейн-кунов в Казахстане быстро росла, и такие питомники появились в Караганде, Степногорске и других городах рес­публики. «Домашних рысей» приво­зили из России, Украины и Европы. И сегодня казахстанские мейн-куны получают престижные титулы на кошачьих смотринах.

Разведением редких пород четвероногих иностранцев, в том числе и мейн-кунов, много лет занимается алматинский клуб любителей кошек «Жаным» – устроитель этой выставки.

– Мы гордимся разведением курильского бобтейла, американского керла, донского сфинкса, невской мас­карадной, скоттиш-фолда, хайленд-фолда, экзотической короткошерстной, бенгальской и других экзотических пород кошек, – отметила руководитель клуба Аида Ордалиева. – «Жаным» поддерживает тесные контакты со многими ведущими клубами любителей кошек как в Казахстане, так и за рубежом. И все наши питомцы имеют выставочные оценки.

«Жаным» в переводе с казахского языка означает «душа моя» или «душечка». И такое название не случайно. Ведь кошки считаются хранителями домашнего очага. Говорят, в доме, где есть кошка, есть добро и любовь.