Кошанов прокомментировал выход Президента из партии Amanat

Спикер Мажилиса Парламента РК, глава партии Amanat Ерлан Кошанов в интервью журналистам в Мажилисе заявил, что выход Главы государства из партии станет стимулом для развития политической конкуренции в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Политическая конкуренция усилится после выхода Президента (из партии - прим. ред.). Я думаю, конечно, на работе партии это скажется. Мы должны на равных бороться за места в Парламенте. Это только усилит политическую конкуренцию. Amanat – правящая партия, и Amanat готов к политической борьбе», – отметил Ерлан Кошанов.

Напомним, 26 апреля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии Amanat объявил о своем решении выйти из партии.