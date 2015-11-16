Кошки прогулялись по сцене саммита G20 в Турции

В перерывах между официальными мероприятиями саммита G20 в турецкой Анталье на сцену пробрались три кошки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Independent.
Сообщается, что кошки поочередно вышли на сцену, прошлись возле баннера с логотипом саммита и флагов стран – участниц "двадцатки", обнюхали цветы и также поочередно убежали. Организаторы мероприятия кошек не прогоняли, а журналисты успели запечатлеть животных.
Журналист издания шутливо заметил, что троица "отодвинула на задний план президентов двух самых мощных стран "Большой двадцатки" – Владимира Путина и Барака Обаму.
Выложенный в Сеть ролик с кошками позабавил пользователей.
"Это кошки-секьюрити – они имеют нанокамеры", "Жаль, что действие проходит не в КОТстантинополе", – прокомментировали они.
Саммит "Большой двадцатки" открылся 15 ноября и продлится два дня. Участники форума обсудят борьбу с терроризмом и коррупцией, кризис с беженцами, реформы международных финансовых институтов.
Как напоминает "Лента.ру", на предыдущем саммите G20, прошедшем в ноябре 2014-го в австралийском Брисбене, лидеры стран – членов G20 фотографировались с коалами. Сообщалось, что фотосессия Путина и Обамы с этими животными обошлась местным налогоплательщикам в 24 тысячи австралийских долларов (на тот момент около $20,3 тысячи).