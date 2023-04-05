«Кошмары» на площадке автохлама

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Уже год парализована работа единственного в Казахстане завода по утилизации вышедших из эксплуатации машин.

Некоторые госструктуры продолжают «кошмарить» отечественный бизнес. Нередки случаи рейдерства и незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. И это несмотря на четкую позицию Главы государства, который, выступая в 2019 году с Посланием народу, заявил, что «любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступление против государства».

О том, чем может обернуться воспрепятствование деятельности со стороны госорганов, руководство и работники завода по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ТОО «Recycling Company» знают не понаслышке. Единст­венное в стране такого рода предприятие находится в Карагандинской области. Деятельность товарищества, созданного, чтобы избавлять Казахстан от авто­хлама, полностью парализована. Производство простаивает уже год.

– Арестован весь имущественный комплекс, активы, банковские счета и готовая продукция, – перечисляет советник председателя правления компании Recycling Company Елена Кантер-Скрипкина. – Пришлось остановить работу по утилизации транспорта и сельхозтехники, сократив штат на 75%. Из 300 человек осталось около 130. Держим тех сотрудников, которых наши зарубежные партнеры обучали работать на шредерной и перолизной установках. Это особо ценные кадры. Сейчас несем огромные убытки. Ресурсы на исходе.

Страдают не только инвестор и сотрудники завода, которые остались без заработка, но и местный бюджет. В 2021 году, когда предприятие функционировало, оно заплатило налогов на 2,8 млрд тенге. А год спустя эта сумма снизилась до 1,1 млрд.

А все из-за расследования уголовного дела, которое в феврале прошлого года возбудила Антикоррупционная служба в отношении руководства ТОО «Оператор РОП». Их обвиняют в хищении более 20 млрд тенге путем завышения стоимос­ти утилизации вышедших из эксплуатации автомашин, чем занимался карагандинский завод. Из-за этого с санкции суда арес­товано все имущест­во предприя­тия и готовая продукция, то есть лом, отходы черных металлов, печное топливо, резиновая крошка и пластик. Банковские счета заблокированы. Причем бессрочно. Правда, благодаря жалобам в Генпрокуратуру и суд заводу удалось снять аресты с зарплатных счетов. Но предприятию легче от этого не стало.

– Мы считаем, что это воспрепятствование предпринимательской деятельности, – заяв­ляет советник председателя правления компании Recycling Company. – Нас незаконно вовлек­ли в орбиту уголовного дела. Нам никакой статус не присвоен. Никакие обвинения не предъявлены. Видимо, «держат» на случай, если вдруг в ходе расследования появится что-то новое.

Недавно руководству предприятия стало известно, что Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко и других лиц. Причем произошло это еще в сентябре прошлого года. Однако аресты со счетов и имущества завода по утилизации автохлама не сняли. Почему? Ответ на этот резонный вопрос руководство ТОО «Recycling Company» узнало только пару месяцев назад, когда пришло письмо от руководителя следственно-оперативной группы.

В нем говорилось о необходимости провести осмотр и ревизию арестованного лома, отходов черных металлов, печного топлива и остальной готовой продукции. А все потому, что Антикоррупционная служба выделила в отдельное производство дело одного из лиц, причастных к махинациям сотрудников ТОО «Оператор РОП».

– Зачем следователю понадобилась повторная ревизия готовой продукции? – недоумевает представитель карагандинского завода Елена Кантер-Скрипкина. – Ведь новое уголовное дело – это, по сути, клон старого. В нем ничего не изменилось. Да и наша готовая продукция на месте. Она хранится на открытой территории завода и в боксах. Все опечатано и сдано под охрану. Мы ничего не скрываем.

Несмотря на это, Антикоррупционная служба вынесла постановление о принудительном осмотре завода. А по сути на предприятии стали проводить ревизию и перевешивать готовую продукцию. Погрузчик загребает металлолом из огромной кучи, сбрасывает его в КамАЗ, тот едет на весы, а потом складирует все в другую кучу. И так каждый день уже на протяжении месяца.

– Мы считаем, что руководитель следственно-оперативной группы превысил должностные полномочия, – говорит Елена Кантер-Скрипкина. – В его постановлении сказано: «Произвести принудительный осмотр завода по утилизации ВЭТС». Оговорок касательно перемещения и взвешивания готовой продукции в документе нет. А осмотр – это лишь визуальное восприятие места происшествия. Мы написа­ли жалобы в Генпрокуратуру и уполномоченному по защите прав предпринимателей, но реакции пока нет.

В палате предпринимателей Карагандинской области о проб­лемах завода по утилизации ВЭТС знают. Заместитель ее директора Алхайдар Аскаров считает, что происходит воспрепятствование предпринимательской деятельности. Однако сдвинуть дело с мертвой точки у бизнес-защитников пока не получается.

Корреспондент «Казправды» обратилась с запросом в Антикоррупционную службу. Попросила, чтобы ведомство сообщило, на какой стадии находится уголовное дело в отношении сотрудников ТОО «Оператор РОП» и почему не снят арест с активов завода по утилизации автохлама. Ответ, который пришел через восемь дней, был лаконичным: «Данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

…В такой ситуации заводу по утилизации вышедших из экс­плуатации автомобилей остает­ся только ждать, когда с его активов снимут арест. Вероятнее всего, это произойдет не раньше, чем завершатся суды над экс-сотрудниками ТОО «Оператор РОП». К тому времени завод рискует обан­кротиться. А это не прибавит инвестиционной привлекательности Карагандинской области, которая пытается привлекать инвесторов и улучшать благосостояние населения.

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