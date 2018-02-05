​Косил траву – угодил за «колючку»

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области вынесли суровый приговор 22-летнему жителю Жамбылской области. Молодого человека осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за торговлю марихуаной в крупных размерах. Как следует из материалов дела, жамбылец заготовил 250 кг травы, высушил ее, расфасовал в упаковки по 30–50 кг и через сообщника из Восточного Казахстана наладил сбыт в Алматы, Костанае и Павлодаре. В последний город 100 кг наркотического зелья на 2 млн тенге переправлялись через Усть-Каменогорск. Здесь преступников и задержали.

– В суде молодой человек жаловался, что у него четверо детей и ему нечем их кормить, – рассказали в Восточно-Казахстанском областном суде. – Заявлял, что он и его супруга безработные, и только по этой причине он взялся за сбор марихуаны.

По приговору суда наркоторговцу определили максимально строгий режим зак­лючения.