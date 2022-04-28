Косметическими и бутафорскими назвал сенатор анонсированные Самрук-Қазына изменения по закупкам

Депутат Сената Парламента РК Едиль Мамытбеков предлагает принудить фонд «Самрук-Қазына» к прозрачным закупкам, так как несмотря на новый порядок осуществления закупок АО «Самрук-Қазына», введенного в действие с 1 апреля 2022 года, эта сфера продолжает вызывать нарекания, считает сенатор. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Едиль Мамытбеков напомнил, что 1 сентября 2020 года в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент отметил, что система закупок в нацкомпаниях остается непрозрачной и малодоступной для рядовых предпринимателей, поэтому было поручено разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора.

«Во исполнение поручений Главы государства фонд разработал новый порядок осуществления закупок. Однако бизнес-сообщество и эксперты, проанализировав «измененные» правила заявляют, что в реальности фонд не решил вопрос добросовестной конкуренции и равенства субъектов предпринимательства. Более того, они считают, что новый порядок расширил условия для коррупции», – констатировал сенатор.

Депутат, ссылаясь на анализ материалов СМИ, критических оценок экспертов, заключил, что практически ничего не поменялось в лучшую сторону.

«Анонсированные фондом изменения в части системы закупок оказались косметическими и бутафорскими. В частности, экспертное сообщество указывает, что в новых правилах, вступивших в силу 1 апреля 2022 года, из способов закупок исключен закуп в рамках внутрихолдинговой кооперации. Но как оказалось, он никуда не делся, а мягко перешел в способ закупки из одного источника с расширением перечня работ и услуг. То есть портфельные организации фонда сохранили привилегированное положение по отношению к другим предпринимателям. Более того, на указанные организации фонда не распространяются требования Порядка осуществления закупок в части самостоятельного выполнения не менее двух третей объема по выполнению работ, оказания услуг. Данные организации могут просто передать в субподряд стопроцентный объем выполнения работ, оказание услуг, полученный ими из одного источника от фонда. Естественно, возникает вопрос: «А где по сути те изменения, предусматривающие расширение и развитие конкурентной среды?» – задался вопросом Едиль Мамытбеков.

Он привел данные, согласно которым в 2021 году закупки внутрихолдинговой кооперации фонда составили 25% от общего объема закупок, весь объем закупок фонда составил 3,4 трлн тенге. При этом на открытый тендер было выведено только 18% объема закупок, а по итогам мониторинга годовых и долгосрочных планов закупок портфельных компаний фонда на 2020-2025 годы стало известно, что закупки по конкурентным позициям планируются также посредством внутрихолдинговой кооперации.

«(…) Закупки фонда в три раза превышают госзакупки, а 87% закупок осуществляются неконкурентно. Считаем, что фонд еще не уловил изменение политики по отношению к бизнесу за счет государства. Есть убеждение, что Правительство не должно оставлять данный вопрос в его нынешнем виде. Иначе мы рискуем окончательно потерять доверие бизнеса, не сможем выстроить конкурентную и прозрачную среду для роста казахстанского предпринимательства в рамках Нового Казахстана», – сказал сенатор.

Едиль Мамытбеков считает, что фонд формально подошел к исполнению поручения Главы государства в вопросах исключения «кулуарности», «непрозрачности», «завышения цен» и «устранения коррупции» в вопросах закупок.

«В этой связи предлагаем, если фонд не хочет добровольно, то сделать принудительно прозрачным вопрос закупок через опубликование полного списка тех счастливчиков, осваивающих бюджеты, а также создать компетентную комиссию из числа депутатов и сотрудников Счетного комитета и Агентства по противодействию коррупции для сопоставления закупочных цен фонда с рыночными и сделать соответствующие действия, чтобы прекратить необоснованные закупки из одного источника», – резюмировал он.