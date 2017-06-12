Космическая тематика

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, поддержки инноваций, инфраструктурного развития, активизации межведомственных и деловых контактов, а также вопросы, связанные с учас­тием страны в ЭКСПО-2017.

Кроме того, были рассмотрены вопросы укреп­ления двусторонних связей в аэрокосмической сфере, в частности в рамках проведения научных исследований космического пространства, создания и эксплуатации космических аппаратов, спутниковой связи и навигации.