Космическая тематика
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Виктор Демьяненко
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, поддержки инноваций, инфраструктурного развития, активизации межведомственных и деловых контактов, а также вопросы, связанные с участием страны в ЭКСПО-2017.
Кроме того, были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних связей в аэрокосмической сфере, в частности в рамках проведения научных исследований космического пространства, создания и эксплуатации космических аппаратов, спутниковой связи и навигации.